Il faccia a faccia con i banditi: "Nella fuga mi hanno preso il furgone. Ho portato dell’acqua al ferito"

"Uno dei banditi era ferito e mi ha chiesto una bottiglia d’acqua, che subito gli ho dato. Gli altri tre, invece, volevano rubare l’auto di mia moglie e quella di una cliente. Hanno persino frugato nelle mie tasche. Ma alla fine si sono dovuti allontanare a piedi. Non ho avuto paura, sono sempre rimasto tranquillo". È il racconto di Giuseppe Capozucca, titolare del vivaio Green Garden a Porto Potenza, dove sono passati i rapinatori in fuga dopo l’assalto ai due furgoni portavalori sull’A14, con esplosioni, spari, colpi di kalashnikov e auto a fuoco a Porto Recanati. Lunedì sera, Capozucca si è trovato faccia a faccia con quattro banditi, che stavano scappando dopo il colpo sfumato. Poco prima altri due malviventi, senza farsi vedere, sono riusciti a rubare il suo furgone.

"Ero andato a comprare la frutta in un negozio di Porto Potenza, quando sono tornato al vivaio e ho visto un incendio in autostrada – spiega Capozucca –. Allora sono sceso dal mio furgone, lasciandolo aperto, e mi sono messo a guardare l’incendio. Poi, ho preso la frutta e l’ho sistemata dentro al vivaio. Proprio in quel momento mi hanno portato via il furgone: ho visto che il mezzo era partito con gli sportelli aperti e a gran velocità". A quel punto, il vivaista ha lanciato l’allarme. "Ho telefonato alla polizia – riprende –. E mentre stavo parlando al cellulare sono arrivati quattro individui, tutti con dei giubbotti uguali. Uno è entrato nel vivaio perché voleva prendere la macchina di mia moglie, ma non c’erano le chiavi inserite. Perciò, mi ha messo le mani in tasca per vedere se le avevo io. Non le hanno trovate e si sono diretti verso l’auto di una cliente, che stava aspettando il marito – aggiunge ancora –. In due l’hanno tirata fuori dalla macchina, ma lei si è messa in tasca le chiavi. Poi è arrivato il marito e ho visto che l’auto partiva, però non sapevo se dentro c’erano o no i malviventi. Solo dopo ho scoperto che la banda era fuggita a piedi". Capozucca si è poi trovato davanti al bandito ferito al polpaccio con un colpo d’arma da fuoco. "Si era appoggiato vicino ai contatori e chiedeva aiuto, perché era ferito alla gamba e aveva una fasciatura insanguinata – racconta il vivaista –. A lui ho portato una bottiglia d’acqua e poi mi ha detto “dammi una mano, sorreggimi un po’“. Sono stato con quel ferito per una ventina di minuti: mi ha riferito come si chiamava e di dove era, Cerignola. Diceva che aveva una cinquantina di anni. La polizia è arrivata dopo circa 25 minuti. Poi è intervenuta l’ambulanza e questo signore è stato ammanettato e portato via". In tarda serata, Capozucca è stato chiamato a deporre dai carabinieri: "Sono dovuto andare alla caserma di Civitanova per fare tutto il verbale. È stata questa la situazione, tutto così all’improvviso. Sinceramente non ho avuto paura, né subito né dopo. Nemmeno io avevo capito bene che stesse succedendo e non mi sono impressionato per nulla".