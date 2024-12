Il Fano spaventa il Chiesanuova. Poi ci pensano Sbarbati e Tanoni

3

ALMA JUVENTUS FANO

: Ajradinoski, Ciottilli (18’ Perini), Carnevali (43’st Tacconi), Russo, Canavessio, Monaco, Pasqui (46’st Bambozzi), Tanoni, Persiani, Mongiello, Sfasciabasti (1’st Sbarbati). All. Mobili.

ALMA JUVENTUS FANO: Tommasino, Allegrucci, Rovinelli, Rastelletti, Malshi, Saponaro, Del Moro, Saliou, Cheke-Yacouba (45’st Serfilippi), Bricestep, Fofana. All. Santoro.

Arbitro: Camia di Nichelino.

Reti: 7’ Bricestep, 36’st e 42’st Sbarbati, 41’st Tanoni.

Note: espulso al 45’st Bricestep; ammoniti Canavessio, Allegrucci e Rastelletti.

Con una ripresa arrembante il Chiesanuova ribalta il Fano e torna a festeggiare la vittoria che mancava da un mese. L’ultima di andata va in archivio 3-1 contro un fanalino di coda che ha colpito per intensità e rapidità nel primo tempo, salvo crollare nella ripresa come la settimana precedente. Di contro il Chiesanuova con l’ingresso di Sbarbati ha messo alle corde i granata e, dopo una infinità di palle gol (compresi due pali e svariati interventi di Tommasino), ha ottenuto il meritato premio da tre punti con le reti tutte ravvicinate tra l’81’ e l’87’. I biancorossi vanno così al giro di boa secondi con 29 punti e sabato giocheranno la finale di Coppa Italia.

Cronaca. Fano con mister Aiello squalificato e il dinamico Saliou all’esordio in mezzo. Gli ospiti approcciano senza paura, veloci e piazzano la sorpresa al 7’ con Bricestep. Nella prima frazione il Chiesanuova non trova gli abituali automatismi, ma nella ripresa cambia tutto. Dentro lo squalo Sbarbati e assedio puro. I ragazzi di Mobili collezionano angoli e chance a raffica ma sono imprecisi oppure c’è Tommasino. Tra il 20’ e il 25’ pure due pali, prima di Sbarbati e poi di Mongiello dopo elegante sombrero. Sembra una partita stregata. Fino al 36’ quando Sbarbati di giustezza impatta. Il Fano sbanda. Nemmeno 5’ e su altra zingarata di Sbarbati, sottomisura Tanoni è freddo: 2-1. Il Fano non c’è più e subito dopo Sbarbati fa tris.

Andrea Scoppa