Il fascino dei mestieri artigiani

Grande partecipazione all’evento organizzato da Cna di Macerata e Fermo, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo: oltre 250 gli studenti di 5 istituti scolastici della regione che hanno potuto conoscere i mestieri artigiani e le imprese locali, per orientarsi al meglio tra le molteplici vie possibili per il futuro professionale, che meglio valorizzi i loro talenti e soddisfi le loro ambizioni. Questo il tema dell’incontro ’Orientarsi ai mestieri artigiani: il futuro del mondo della moda’. L’evento si è tenuto lo scorso fine settimana al Cosmopolitan ed è stato coordinato da Alessandro Migliore, referente della Cna Federmoda Marche. "L’iniziativa ha offerto un’opportunità unica di confronto e conoscenza diretta di alcune delle possibilità professionali ai giovani interessati ad intraprendere una carriera nei mestieri artigiani – ha detto Migliore -. Gli studenti delle classi quinte hanno prestato molta attenzione a tutti i consigli che imprenditori ed esperti hanno dato". Il format particolarmente coinvolgente e pensato proprio per i ragazzi, ha previsto interventi da parte di esperti del settore e testimonianze di imprenditori già affermati. Maurizio Tritarelli, Presidente della Cna Macerata, ha sottolineato il significato dell’evento: "Questa è stata un’opportunità straordinaria per condividere le esperienze degli artigiani, trasmettere la cultura e le tradizioni che li caratterizzano. La Cna si sta impegnando sempre di più ad entrare nelle scuole per superare le difficoltà di comunicazione avute con i giovani in passato. È fondamentale che le nuove generazioni comprendano appieno il significato di aprire una partita Iva e condividano la cultura d’impresa che ha reso grandi i nostri distretti". Francesca Bracalenti, presidente regionale Sarti e Stilisti di Confartigianato, è stata prodiga di suggerimenti per i tanti studenti presenti nell’auditorium. Luca Stanchieri, direttore della Scuola Italiana di Life and Corporate Coaching, ha condiviso preziosi consigli sull’orientamento professionale, sul metodo che dovrebbe guidare questa scelta e sulla realizzazione personale.

Chiara Marinelli