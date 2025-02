"Il femminile nell’Opera" nella Gran Sala Cesanelli

Il ruolo della donna nell’Opera è il tema della rassegna 2025 "Rien que la femme: nient’altro che donna – Il femminile nell’Opera tra archetipi e stereotipi" degli Amici dello Sferisterio. Partendo dai tre titoli in programma al Macerata Opera Festival (Rigoletto, Macbeth e La vedova allegra), il percorso sarà non solo un’analisi musicologica, ma utilizzerà il melodramma per riflettere su temi d’attualità come la parità di genere e l’evoluzione dei ruoli femminili nella società. L’iniziativa si svilupperà tra febbraio e aprile coinvolgendo esperti di musica, teatro e letteratura. Oggi alle 17.30 il primo appuntamento (ingresso libero), nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio, con "Gilda e le altre: amore e menzogna all’ombra della maledizione": Luca Baccolini, critico musicale e scrittore, tratterà del ruolo della donna in Verdi. Per info www.amicidellosferisterio.it.