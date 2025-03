Il festival al rush finale. Da Galimberti a Paragone, le serate di "deSidera"

Rush finale per "deSidera. A proposito di stelle: il labirinto, lo specchio, l’eroe", rassegna culturale organizzata dall’assessorato alla Famiglia e alle Politiche giovanili del Comune di Macerata. "Dopo aver accolto illustri personaggi come Carron e Vivaldelli, arriviamo alla chiusura di questo ciclo – commenta l’assessore alla Famiglia e alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli –, segnata dagli interventi di Umberto Galimberti, Gianluigi Paragone e Guido Garufi. Questi incontri ci hanno permesso di esplorare tematiche profonde e attuali, rendendo la cultura accessibile e coinvolgente per tutti; ognuno ha contribuito a dare voce a questioni cruciali del nostro tempo, stimolando una riflessione collettiva su ciò che significa essere parte di una comunità culturale viva e dinamica".

Primo degli ultimi appuntamenti è in programma martedì alle 21, quando il teatro Lauro Rossi accoglierà il filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti (foto) e il suo intervento dal titolo "Quando la vita era governata dal cuore: emozioni e sentimenti nell’era della tecnica". L’ingresso all’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/de-sidera-a-proposito-di-stelle-tickets-1272677395349?aff=oddtdtcreator (prenotazioni aperte da oggi).

Si prosegue mercoledì alle 17.30, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, dove il poeta e critico letterario Guido Garufi parlerà di un simbolo fondamentale della storia della letteratura e della filosofia: il labirinto. Garufi si soffermerà sullo sviluppo di questo concetto e della sua evoluzione storica fino al ‘900 che rappresenta "l’età dell’ansia".

Giovedì alle 21 al Lauro Rossi, Gianluigi Paragone, giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano, presenterà il suo libro "Moderno sarà lei". Un monologo sulle trappole della modernità, tra il ricordo delle partite in cortile, i dischi e le cassettine, i dvd che si noleggiavano al Blockbuster. Dalle 20.30 l’ingresso al teatro Lauro Rossi sarà gratuito fino a esaurimento posti.