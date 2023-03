Il festival dà ossigeno al centro "Con le audizioni i locali sono pieni"

di Chiara Gabrielli "Musicultura è parte ormai irrinunciabile di Macerata, è ossigeno sia per i cittadini che per le attività commerciali". Su questo punto concordano baristi e ristoratori mentre al teatro Lauro Rossi sono in corso le ultime serate di audizioni: sono cominciate il 24 febbraio e domani è in programma la serata conclusiva, a partire dalle 17. "Tra gli artisti che stanno facendo la selezione e i tecnici, si è creato parecchio movimento – osserva Roberto Andreoli del bar Mercurio in piazza della Libertà –. Di sera forse mi sarei aspettato più gente, ma credo che il fattore clima abbia fatto un po’ la sua parte, però senza dubbio c’è più giro del solito. L’altra sera si sono presentati anche i Nervi, band di X Factor. Quindi, ben vengano, sempre, le iniziative di questo tipo, soprattutto le manifestazioni qui in teatro". "Questi sono eventi importantissimi per la città – sottolinea Marco Cecchetti di Basquiat Bistrot in via Gramsci e del bar Samo in piazza Vittorio Veneto –, al di là che portino più o meno gente nei locali. Comunque il giro c’è, però forse il tempo, tra freddo e pioggia, non ci ha aiutato tantissimo. In ogni caso non smettiamo di...