Il festival del folklore. Gruppi da tutto il mondo: "Rivogliamo lo Sferisterio"

Mille persone in piazza della Libertà hanno assistito alla serata maceratese del festival del Folklore organizzato da Li pistacoppi. Sul palco si sono esibiti, insieme ai padroni di casa, gruppi da Panama, Georgia, Brasile e Kenya. Due ore che hanno regalato un viaggio verso tra culture, musiche e danze popolari del mondo. Sono intervenuti il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore Riccardo Sacchi e la presidente dei Li Pistacoppi, Caterina Bonfigli. "Ci auguriamo – sottolineano gli organizzatori – che dal prossimo anno si possa tornare a svolgere questa serata nello Sferisterio, come è stato per tantissimi anni. Non che la serata in piazza della Libertà non sia stata speciale, ma lo Sferisterio rappresenta per noi una tradizione e ha un valore unico per l’associazione. I gruppi ne conservano memoria per anni e continuano a portarne alto il nome attraverso foto e video". Importante quest’anno anche la collaborazione con l’Associazione commercianti del centro storico, che ha promosso l’iniziativa degli "aperitivi folkloristici": alcuni locali del centro hanno infatti preparato piatti e bevande ispirati alle tradizioni gastronomiche dei paesi ospiti, dando vita a un’inedita unione tra folklore e cucina tipica. Il festival è reso possibile dal lavoro dei volontari dell’associazione Li Pistacoppi, che si impegnano per mesi nell’organizzazione, occupandosi anche dell’ospitalità dei gruppi con vitto e alloggio. "Siamo tutti volontari – ricordano – ed è uno sforzo immane che parte già dall’anno precedente; senza questo impegno, Macerata non avrebbe mai l’occasione di conoscere da vicino il folklore di paesi così lontani".