Il festival del folklore Musica, colori e balli da mezzo mondo Show allo Sferisterio

Appena qualche ora di tempo per smontare scenografie e allestimenti dell’opera, che lo Sferisterio si è popolato dei suoni e dei costumi da tutto il mondo arrivati in città grazie al tradizionale appuntamento con il Festival internazionale del folklore "Incontro di cultura popolare", organizzato dall’associazione di promozione sociale Li Pistacoppi – Gruppo Folklorico "Città di Macerata", in collaborazione con il Comune. Dopo le serate in piazza della Libertà e nelle piazze di alcuni comuni della provincia, come Visso, Treia e Morrovalle, i gruppi provenienti da Ecuador (Jegal Danza Teatro), Nuova Zelanda (Te Kapa Haka O Ngati Whakaue), Sudafrica (Vusani Isizwe Mawundlu Youth Development Organization) e Sardegna (Associazione Folklorica "Città di Sennori") si sono esibiti domenica in arena con le loro musiche tradizionali. Ad accoglierli, ovviamente, i Pistacoppi che hanno fatto rivivere le tradizioni locali, ma anche il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Riccardo Sacchi che poi, ieri mattina nella sala consiliare della Provincia, hanno donato ai gruppi un ricordo della città di Macerata.