Il festival del gusto. Tipicità Evo nel vivo, atmosfere giapponesi al teatro Lauro Rossi

Si alza il sipario su Tipicità Evo. Benessere e importanza dell’alimentazione, questo il fulcro del talk d’apertura di ieri mattina nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti: alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, il caporedattore del TG5 Gioacchino Bonsignore e l’assessore regionale dell’Agricoltura Andrea Maria Antonini hanno ribadito la volontà di valorizzare la qualità della vita attraverso l’educazione alimentare e il controllo dei prodotti.

A seguire, nel foyer del teatro Lauro Rossi è andata in scena la presentazione del musicista e compositore giapponese coba as coba. "In Italia la mia vita è cambiata completamente – spiega l’artista – sono rimasto colpito dalla lingua, dal cibo, dalle persone e dalla musica. Ho potuto sviluppare un altro linguaggio oltre quello giapponese, iniziando a guardare in più direzioni". "Ha accettato di esibirsi a Tipicità arrivando dal Giappone, pur non essendo in tour – ringrazia il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli –, questo è per noi un grande onore". Ruben Cittadini, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Castelfidardo, continua: "La forza della sua musica risiede nell’aver sdoganato la fisarmonica, vista spesso solo come strumento da balera, sottolineandone il pregio a livello territoriale marchigiano e non solo. Per questo nel 2019 gli è stata assegnata la cittadinanza onoraria del nostro Comune, per noi motivo di orgoglio e base per un bel legame umano. Grazie alla collaborazione con Macerata riusciamo a connettere culture da ogni parte del mondo". Tipicità è, prima di tutto, un festival del gusto, accompagnato sempre più da esperienze sensoriali a tutto tondo che il direttore Angelo Serri sostiene fortemente: "Il cibo è strumento di comunicazione, ma è importante affiancarlo ad altre vie di condivisione quali, appunto, la musica. La fisarmonica è diventata colonna sonora delle nostre iniziative, proprio per la sua importanza storica e culturale sul territorio e per la nuova lettura che coba propone".

"Abbiamo avviato questo festival sotto pandemia – ricorda l’assessore Laura Laviano –, accettando le problematiche del caso e riproponendo la scommessa gli anni successivi. Credo che possa diventare una grande possibilità di incontro culturale, senza limiti di esperienze. Per questo non ci limiteremo al cibo, le mostre di pittura e presentazioni di libri permettono un’apertura della città al mondo". Affiancato dal maestro Oki Jin, coba as coba si esibirà alle 21.30 di oggi al teatro Lauro Rossi, presentando al pubblico lo spettacolo musicale "Japan as coba".