Il festival del Mondo al contrario. Incontri e mostra Patriots Project

Civitanova diventa palcoscenico del festival "Il mondo al contrario - Autori al contrario" ispirato al movimento di Roberto Vannacci (foto). Appuntamento il 31 agosto allo Shada per una iniziativa organizzata dai candidati regionali leghisti Luca Buldorini, Luca Paolorossi e Veronica Fortuna, con il contributo di Giulio Curatella, referente nazionale del consiglio direttivo Mondo al Contrario. Si comincia alle 17 con il mezzosoprano Monica Minarelli, che eseguirà l’inno nazionale e poi dibattito su "Sicurezza: scuola, social, strade". A seguire un confronto dal titolo "Economia e lavoro per crescita e autodeterminazione" e collegamento video con il generale Vannacci.

L’evento inoltre ospiterà la mostra d’arte "Patriots Project", una esposizione con opere dedicate a Salvini, Trump, Vannacci, Orbán, Milei, Le Pen, Farage, Fico, Kennedy, DeSantis. Il referente Giulio Curatella spiega così l’iniziativa: "È un manifesto culturale, una dichiarazione di guerra al pensiero unico. Questa esposizione porta su tela 17 opere che raffigurano i leader del patriottismo occidentale. In stile fumettistico e futurista, come una squadra di Avengers identitari, sono rappresentati come supereroi, chiamati a ricostruire l’Occidente sulle macerie del globalismo e del woke".

"Sono orgogliosamente una patriota, amo la mia patria, terra dei padri – assicura Veronica Fortuna –. Credo che la nostra storia, le nostre tradizioni e le nostre identità debbano essere difese e tutelate. Il nostro compito è consegnare la patria ai nostri figli nel rispetto dei nostri nonni". Entusiasti anche Giovanni Gabrielli ed Enzo Pizzicarra, team leader Macerata – Mondo al Contrario.