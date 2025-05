Il Festival della famiglia chiude a spasso per la città

Grande partecipazione per gli appuntamenti conclusivi del Festival della famiglia come "Passi in Famiglia: tra mura antiche e alberi secolari", la passeggiata organizzata dal Comune in collaborazione con Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo e Ancos. Tantissimi bambini e genitori hanno avuto l’occasione, grazie alla presenza della guida turistica, di scoprire la storia di luoghi, palazzi e monumenti della città in un clima di divertimento e all’insegna dello stare insieme; si è partiti dai Cancelli per poi percorrere corso Cavour, il Monumento ai Caduti, viale Indipendenza, il parco di Villa Lauri e il borgo di Ficana. Durante tutto il percorso sono stati posizionati circa 40 cartelli con altrettante frasi di personaggi famosi sul tema e sul valore della famiglia. La passeggiata si è conclusa da Tuttincluso con un aperitivo. "Una passeggiata inclusiva che ha voluto promuovere il ruolo e il valore della famiglia e dello stare insieme coinvolgendo tutta la comunità a partire dai bambini e dai genitori ma anche persone con disabilità – ha detto l’assessore Francesca D’Alessandro –. Un ringraziamento a Confartigianato e Tuttincluso e a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa così partecipata e che ha rappresentato un momento di gioia per tanti". Il Festival della Famiglia si è concluso domenica scorsa con un pomeriggio di festa, divertimento, giochi, canti, animazione e merende nel quartiere Pace grazie alla collaborazione con il Comitato promotore festa Santa Maria della Pace. "Siamo stati felici di chiudere il Festival della famiglia con un appuntamento nel quartiere Pace che ha visto coinvolti tanti genitori e ragazzi", ha aggiunto D’Alessandro.