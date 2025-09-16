Il festival della fotografia. Dieci giorni tra mostre, laboratori e conferenze

Venerdì alle 18 si inaugura "Raccontami". Il Photofestival, arrivato alla quarta edizione, raccoglierà fino a domenica 28 dodici conferenze, due mostre, due workshop e molto altro agli Antichi Forni di Macerata. Tanti gli appuntamenti previsti: dopo l’apertura, il presidente del circolo fotografico organizzatore, Massimo Nocelli, con la voce di Rosanna Renzi a narrare, parlerà dell’arte del ritratto sabato alle 18 partendo dalla pittura di Caravaggio; alle 21 è atteso un intervento di Claudio Colotti sul "gesto" fotografico. Il giorno seguente alle 18 toccherà a Marcello Tramandoni. Lunedì alle 18 spazio a professori Unimc Massimiliano Stramaglia e Mina Sehdev che racconteranno di selfie, filtri e storie, parlando di telefoni e sociologia dello scatto. Mercoledì 24, alla stessa ora, Atos Bracci terrà una conferenza sulla fotografia architettonica mentre alle 21 tocca a Sebastiano Del Gobbo e Giorgio Tassi, con un intervento titolato "Lo stupore trascurato del mondo". Giovedì alle 18 Walter Ferro, con "Trasformazioni entropiche", parlerà di fotografia culturale e alle 21 Andrea Pompei racconterà di riti del fuoco e delle sue fotografie scattate in Sardegna. Venerdì Simonetta Torresi interverrà sulle quattro abbazie della valle del Chienti, mentre alle 21 è previsto Gianfranco Mancini, con le storie del "narratorerrante". Sabato 27 alle 10 workshop con foto e modelle tenuto da Mimmo Vero; alle 18 ci sarà Ernesto Scarponi con le sue foto di racconto e denuncia e, alle 21, "il re dell’audiovisivo", come Nocelli lo descrive, Daniele Ferretti, anconetano, descriverà i suoi lavori tra frames, filmati e audio. Si chiuderà domenica quando, alle 10.30, Fabio Morresi proporrà un body painting, di cui è uno dei massimi esponenti, con artiste e modelle che si faranno dipingere e immortalare. C’è anche un laboratorio di Cult coordinato da Giancarla Lorenzini e Claudia Scipioni, con una mostra, sempre agli Antichi Forni, chiamata "Memorie". "Tutti gli appuntamenti sono gratuiti – sottolineano Massimo Nocelli e Simonetta Bentivoglio, presidente e segretaria del club organizzatore –, noi come circolo fotografico della provincia di Macerata abbiamo una piccola sede in via don Minzoni. Questo festival è una delle più importanti manifestazioni fotografiche delle Marche. Siamo in contatto con tutti i circoli della regione. Ci piacerebbe avere uno spazio più ampio per le nostre attività". La mostra di quest’anno "ha un programma particolarmente ricco e contiene anche molti nomi noti del panorama italiano. Esploreremo sia gli aspetti storico culturali che i generi della fotografia per fare un ritratto a 360 gradi di quest’arte praticata da tutti ma ancora poco conosciuta nei dettagli più tecnici".