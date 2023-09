Il Festival dell’ateneo nel vivo, oggi il concerto degli Utah

Con l’inaugurazione ufficiale all’Orto dei Pensatori, le prime iniziative e il taglio del nastro della fiera nazionale delle University Press italiane "Books UP!" e della mostra fotografica di Paolo Cudini, ha preso il via il Festival delle Humanities, una rassegna di eventi aperti al grande organizzata dall’Università di Macerata. Tra i protagonisti di ieri la scrittrice Silvia Ballestra e il politologo Vittorio Emanuele Parsi. Ecco alcuni degli eventi di oggi. Alle 18 in via Garibaldi 20, ci sarà John Hooper, giornalista e scrittore britannico, corrispondente dall’Italia per "The Economist" e autore di "The Italians", un ritratto vivido e sorprendente del popolo italiano. E ancora: si parlerà di storie di esseri umani e algoritmi; dell’atlante informatizzato delle dimore di personaggi della cultura; dei cammini culturali e della figura di Carlo Urbani. A booksUp si gioca con "Stai fermo un girone a Macerata", mentre il poeta slam Jhonel terrà un incontro sull’arte della parola in Africa. Alle 21.30 al teatro Lauro Rossi si esibiranno gli Utah, la giovane band che ha vinto il Premio Banca Marche Musicultura 2023. I biglietti sono gratuiti e si possono ritirare alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini o la sera stessa direttamente a teatro un’ora prima dello spettacolo.