Il festival delle scienze umane. Tre giorni di incontri e mostre

Il filo conduttore quest’anno sarà l’identità, esplorata attraverso linguaggi artistici diversi, sempre in un’ottica di apertura, dialogo e inclusione. "Chi ci guarda dall’altro lato dello specchio?", è la domanda ricorrente che permetterà di comprendere chi siamo noi, come singoli e come comunità. Da venerdì a domenica torna a Tolentino "Ermetica – Festival delle scienze umane nelle Marche", giunto alla sua quinta edizione, un anniversario importante che conferma la continuità dell’associazione Zagreus nell’animare il territorio con tre giorni di incontri, spettacoli, mostre e proiezioni.

La location sarà il cortile della scuola Don Bosco, luogo caro ai ricordi di infanzia di molti tolentinati, nel centro storico della città (ingresso in via del Mattatoio). In caso di maltempo gli eventi si terranno alla scuola musicale Vaccaj (ex mattatoio). Il programma è stato presentato ieri in conferenza stampa dagli ideatori Sofia Baldoni, Edoardo Costantini e Michele Polisano, con il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore alla cultura Fabio Tiberi. Si parte venerdì alle 18 con l’inaugurazione delle mostre di Mauro Mogliani (I sogni di Park) e Filippo Lucaroni (Tutt’a un… tratto), accompagnata da un incontro con gli artisti. Alle 21.15 Cinema sotto le stelle con la proiezione di "C’eravamo tanto amati" di Ettore Scola; sarà introdotta dal talk di apertura insieme al prof. Anton Giulio Mancino, docente Unimc di Storia del cinema.

Sabato, alle 16, laboratorio di disegno per i più piccoli su opere di Giorgio Ciommei, a cura di Onelia Capomagi (prenotazione obbligatoria al 3338337285 o anche direttamente sui profili social). Il laboratorio è aperto anche agli adulti accompagnatori e a semplici curiosi. Alle 21.15 concerto-spettacolo "Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro" con il cantautore Ivan Talarico, vincitore del Premio come miglior testo a Musicultura 2015, nonché ospite di molte trasmissioni televisive, come Viva Rai 2 di Fiorello e di Via dei Matti n.0 di Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Domenica alle 18 "Dimenticate dall’arte", una conferenza della studiosa e curatrice Barbara Caterbetti. Infine alle 21.15 "Elogio della differenza, cose serie dette bene (e in poco tempo)", un incontro corale che vedrà dialogare Simone Maretti, Yamo Ansari, Giulia Lapucci e Alessandro Nalli su identità, diversità e pluralità di sguardi, accompagnati da un live painting di Paola Tassetti. Non mancherà uno stand bar di Magma per bere qualcosa insieme, oltre a uno spazio della libreria Catap per una selezione di letture. L’assessore Tiberi ha sottolineato la collaborazione con la Biennale dell’Umorismo, in particolare nella serata di sabato. E i giovani promotori di Zagreus il desiderio di fare rete sul territorio e di Ermetica come occasione di condivisione e riflessione collettiva.