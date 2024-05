Il festival delle tradizioni. Weekend di musica e sapori

Sabato 18 e domenica 19 maggio i giardini Diaz saranno in festa con le pro loco della provincia. Il festival "Paesaggiamente, immagini e sapori del territorio maceratese", giunto alla sua seconda edizione, animerà il polmone verde maceratese con tradizioni, immagini e sapori locali. In quei giorni si svolgeranno nella stessa area anche gli ultimi due giorni della festa della famiglia, organizzata dal Comune. L’assessore agli eventi Riccardo Sacchi rimarca: "I giardini Diaz sono un’area splendida che vogliamo valorizzare, insieme all’Unpli, con una grande festa di popolo. Macerata ha bisogno anche di queste iniziative, le pro loco sono una grande risorsa per il territorio". La vicesidnaco Francesca D’Alessandro ha ribadito: "Non potevamo non sposare l’iniziativa delle pro loco che rappresentano un bagaglio valoriale importante del territorio. Trasmettere questi valori alle nuove generazioni, vista anche la concomitanza con il festival della famiglia, salva".

Dopo l’apertura degli stand alle 16 di sabato, ci saranno gruppi folkloristici e musicali. Domenica sarà la volta della tipica cucina maceratese, delle auto 500 d’epoca e del corteo delle pro loco aderenti, quelle di Piediripa, Macerata, Casette Verdini, Appignano, Montecassiano, Morrovalle, Montelupone, Monte San Marino e San Severino. Tra gnocchi alla papera e vincisgrassi, sabato sera si terrà lo spettacolo musicale della band Regina e dj set a seguire; ci sarà invece domenica uno show cooking a cura dell’alberghiero di Cingoli. Marco Silla, presidente dell’Unpli regionale, ha detto: "Cercheremo in futuro di portare pro loco anche da fuori provincia. Questa è la seconda edizione di Paesaggiamente, cerchiamo di portare queste iniziative sempre più avanti. Lavorando coi nostri volontari tutti nella stessa direzione, valorizziamo le differenze e le tipicità locali". Silvia Pazzelli, della Pro loco Macerata ha poi presentato il programma della due giorni e sottolineato: "Fra molti piatti, ci saranno anche i carciofi di Montelupone, gli aperitivi con la mela rosa dei sibilini e gli assaggi dello show cooking. Con la ditta Palmieri e Costanzi e la Premiata Cantina del vino cotto Francesco Bernabei ad occuparsi del beverage, ci sarà da divertirsi". Durante entrambe le giornate saranno presenti anche giochi e animazione per i più piccoli; alle 19 di domenica sarà il turno dei Pistacoppi e alle 21.30 si chiuderà con uno spettacolo musicale, Top 80, e il comico Gianluca Impastato.