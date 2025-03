Il Festival Edunova: scienza e umanesimo

L’istituto comprensivo Sant’Agostino presenta a Didacta Firenze "Edunova", il festival dell’educazione che si terrà a Civitanova il 10 e 11 maggio. L’evento è ideato dalla dirigente scolastica Gloria Gradassi e mira a integrare innovazione tecnologica e pensiero critico, sottolineando l’importanza delle discipline umanistiche in uno sviluppo tecnologico consapevole ed etico. Durante la presentazione nello stand della Regione, la dirigente ha illustrato l’importanza di creare connessioni tra le scuole. Presente a Firenze l’assessore Barbara Capponi, che ha espresso il sostegno dell’amministrazione di Civitanova. La dirigente Gradassi ha ringraziato anche la Regione, in particolare l’assessore Chiara Biondi, per aver promosso l’evento a Didacta. Marco Berardinelli, direttore Google Education Italia, partner dell’evento di maggio, ha focalizzato il discorso sull’innovazione tecnologica nella didattica; lo scrittore Daniele Aristarco e il professor Emanuele Frontoni dell’Università di Macerata hanno invitato a una riflessione critica sull’impatto sociale ed etico delle tecnologie. Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura, e la dirigente Amanda Ferrario dell’istituto Tosi di Busto Arsizio, scuola capofila della rete nazionale WeDebate, che pure collaboreranno all’evento di maggio, hanno portato testimonianze dell’esperienza del debate e del cinema come strumenti di formazione. Andrea Capozucca, docente del liceo scientifico Da Vinci di Civitanova, ha messo in luce il ruolo della matematica e della logica per una visione interdisciplinare dell’innovazione.