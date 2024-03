Il festival fa felici pure bar e ristoranti: "Un bel movimento in centro storico"

"Musicultura è una ricchezza per le attività del centro". Giornate di musica e fermento per Macerata, effetto dei dieci giorni di audizioni live di Musicultura. La prima fase del festival, conclusasi domenica, ha visto susseguirsi sessanta proposte artistiche sul palco del teatro Lauro Rossi, spesso accompagnate da amici e familiari pronti a sostenerne le esibizioni. Una spinta vitale apprezzata da ristoratori e albergatori del centro, che hanno beneficiato delle due settimane di festa. "Musicultura si dimostra sempre un appuntamento straordinario per il centro storico – sono le parole di Marco Guzzini, titolare del ristorante DiGusto –, per la vitalità e quello che riesce a portare in termini di presenze. Il riscontro sulle attività è evidente anche durante le serate dei giorni lavorativi, fa sì che ci siano molte persone pronte a organizzare aperitivi prima dell’inizio delle audizioni o cene al termine di queste. Un crescendo culminato poi con il fine settimana. Ogni anno sembra che l’organizzazione del festival riesca a fare di più, grazie alla direzione artistica e a tutti coloro che collaborano per la buona riuscita dell’evento. È anche grazie a loro se abbiamo avuto un riscontro del genere, e ne siamo grati". "È una fase importante – concorda Aldo Zeppilli, titolare del Centrale in piazza della Libertà –, una di quelle che genera un continuo movimento di persone. Per dieci giorni tanti sono gli artisti che si sfidano al Lauro Rossi e che spesso vengono accompagnati dalle famiglie pronte a sostenerli. Per il centro, questo significa giornate piene di vita dal tardo pomeriggio fino al dopocena, un’opportunità da cui tutta la città trae un grosso beneficio. Per noi è andata bene sia con l’albergo che con bar e ristorante, e so che è stato lo stesso per i locali intorno a noi". Un festival capace di giovare non soltanto ai ristoratori ma agli stessi albergatori del centro. "Abbiamo ospitato i ragazzi che hanno partecipato alle audizioni – spiega Arianna Scheggia dell’Hotel Lauri, in via Lauri – e i giorni sono stati più movimentati del solito, soprattutto i weekend. Normalmente siamo una destinazione molto più business che lavora durante la settimana, ma quando ci sono questi eventi riusciamo a lavorare anche il fine settimana".

Martina Di Marco