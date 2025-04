Il festival incorona l’olio di qualità

Due successi, organizzativo e per la qualità del prodotto, sono risaltati nella terza edizione del festival intitolato "Cingulum - L’olio del Papa", dedicato all’eccellenza degli oli prodotti nel territorio di Cingoli. Qesto particolare tipo di produzione nella zona ha avuto come auspice il pontefice Pio VIII Castiglioni, che nel XIX secolo incentivò la piantumazione degli olivi e, in particolare, di quelli vocati alla produzione della varietà Mignola. I risultati di quella intuizione si possono raccogliere ancora oggi.

Programmata dal Comune (infaticabile anche in questa circostanza l’operatività dell’assessora all’agricoltura Pamela Gigli) con l’associazione nazionale "Città dell’olio", l’Amap-agricoltura e pesca e la parrocchia della frazione Troviggiano, la manifestazione si è conclusa nella sala-ex cinema della stessa località, una delle zone cingolane che per la topografia e il clima favorisce lo sviluppo delle proprietà naturali di un olio connotato dall’unicità del profilo organolettico.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Cingoli Michele Vittori, gli assessori Gigli e Jacopo Coloccioni, Sabrina Francioni, consigliera comunale, Filippo Saltamartini vice presidente della Regione, David Donninelli, direttore provinciale di Coldiretti. Dopo le interessanti relazioni di Mauro Rotoni e Barbara Alfei, rispettivamente presidente e tecnica di Amap Marche, del dottor Stefano Colletta, direttore del servizio igiene alimenti dell’Ast Macerata, con l’apporto degli assaggiatori di Flavor Culturadigusto, sono state effettuate le premiazioni: vincitore nella categoria professionisti è risultato Fabrizio Paoli, con il proprio frantoio a Grottaccia; nella categoria hobbysti, il primo premio è andato a Graziano Tittarelli (Oleificio Sopranzetti) di Villa Strada, il secondo a Maurizio Branchesi di Colognola (Oleificio Sopranzetti), e infine il terzo a Paolo Compagnucci (del frantoio Olivolio) di Villa Pozzo.

Attestati di partecipazione hanno ricevuto tutti i numerosi aderenti all’iniziativa, che hanno presentato al festival le loro produzioni individuali.

Gianfilippo Centanni