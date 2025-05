Il festival "La notte delle illusioni". La città diventa capitale della magia

Macerata si prepara a diventare capitale della magia con il festival "La notte delle illusioni": a renderlo possibile ospiti di fama mondiale, che accenderanno il cineteatro Excelsior nell’arco di sei appuntamenti dedicati all’arte dell’illusionismo. A ideare e dirigere le serate Giacomo Seri, prestigiatore maceratese e direttore artistico, di ritorno da un viaggio che lo ha recentemente portato a esibirsi al famosissimo Magic Castle e a Las Vegas. La serata inaugurale è in programma per sabato alle 21.30, con protagonista la coppia argentina Brando e Silvana: tra magia, teatro, mimo e giocoleria, i due artisti trasporteranno il pubblico in atmosfere poetiche e originali.

Gianfranco Preverino illuminerà la serata di venerdì 13 giugno: si tratta di uno dei più stimati prestigiatori italiani, specializzato nella magia con carte da gioco e massimo esperto nazionale riguardo i metodi dei bari nel gioco d’azzardo. Il 19 settembre sarà la volta del duo comico Lucchettino. Il 24 ottobre ci saranno Mirco Menegatti e Giacomo Seri: Menegatti, maestro della magia con le colombe, ha rappresentato l’Italia in spettacoli di gala a Las Vegas e nei più importanti congressi internazionali di prestigiatori; il suo numero, raffinato e poetico, è considerato un capolavoro nel panorama mondiale. E ancora, il 21 novembre, Van Denon e Nicole, tra le più elettrizzanti coppie di illusionisti europei, porteranno in scena uno spettacolo dinamico e di grande impatto; accanto a loro, nuovamente sul palco, il prestigiatore Seri, con performance di musica e magia. In chiusura di festival l’ospite Federico Ruffoni con uno show dedicato a bambini e famiglie, il 9 gennaio 2026.

"L’idea di un festival di magia nasce due anni fa quando, con un’associazione, avevo pensato di portare a Macerata la vera arte dell’illusionismo – spiega Seri –. In quel caso ebbi l’occasione, però, di portare in scena una sola serata a Villa San Filippo, un gala di magia con artisti di fama internazionale: fu un vero successo, e gli spettatori iniziarono a rendersi conto del lavoro di prestigiatori che dedicano la loro vita alla creazione di spettacoli che rendano l’impossibile possibile. Oggi propongo finalmente questo festival con ospiti straordinari, capaci di rapire e meravigliare il pubblico a tal punto da farlo dubitare della realtà in cui vive".

Accurata la scelta degli artisti, come spiega Seri: "I protagonisti delle serate sono colleghi ma soprattutto amici. Ci siamo conosciuti in varie occasioni in giro per il mondo – prosegue il prestigiatore maceratese – e siamo entrati in sintonia sia dal punto di vista professionale che umano. Accoglierli a Macerata significa regalare ai cittadini l’opportunità di entrare in contatto con un tipo di illusionismo che ha poco a che fare con la quotidiana idea di magia, scavalcando il pensiero comune. Il pubblico proverà emozioni uniche, le stesse che sono diventate la mia vita, accolto nel bel cinema Excelsior e ammaliato da sei spettacoli meravigliosi". I biglietti sono disponibili online sul circuito Diyticket e whatsapp al numero gratuito 060406, con possibilità di pagamento in tutti i punti vendita Sisal.