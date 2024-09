Il festival Lunaria accoglie Ruggiero: "Nuove vesti per le mie canzoni"

Si spazierà dalla canzone d’autore all’etnico, dai grandi successi di Antonella Ruggiero (foto) al sacro in una proposta particolare perchè domani, nel suggestivo palazzo Venieri, sarà accompagnata da Roberto Colombo (synth basso, organo liturgico, vocoder) e da Adriano Sangineto (arpa celtica, clarino basso) nel concerto "Arpeggio elettrico", parte del festival recanatese Lunaria.

Ruggiero, dal pop alla musica sacra, dal fado alla canzone d’autore tra le due guerre: cosa le ha fatto scoprire di nuovo indossando i panni di esploratrice musicale?

"Da bambina ho sempre avuto a che fare con la musica ascoltando vari generi grazie ai genitori. È quindi normale fare questi percorsi, specialmente dal 1996 dopo sette anni di allontanamento dal mondo dei concerti. Da allora ho ripreso facendo tutto quello che mi piace fare con musicisti bravissimi dei vari ambiti". Quanto la infastidisce la ripetitività?

"Non fa parte del mio lavoro, non voglio avere routine nella mia vita artistica. Nell’arte se fai sempre qualcosa di ripetitivo la tua mente si ferma lì, mentre la curiosità affascina".

Come reagiscono gli spettatori quando scoprono che le sue canzoni, quelle che loro amano, hanno una nuova veste?

"Rimangono affascinati da questi nuovi vestiti. È come se si cambiasse atmosfera. I generi sono diversi ma la canzone resta quella e ne riconoscono la bellezza. Mai mi è stato detto avrei voluto ascoltare l’originale. Il tempo mi ha confermato che il pubblico è sempre partecipe quando gli dai cose buone e differenti".

Certi esperimenti si poggiano sulle sue qualità e sulla credibilità acquisita in anni.

"La voce è quella, cambiano i vestiti sonori perciò è bello offrire questa alternativa, altrimenti si ascolta disco".

Qual è stata la canzone più difficile da interpretare?

"Medea di Adriano Guarnieri realizzata con l’orchestra della Fenice di Venezia, un’opera contemporanea in cui l’autore ha scritto 4 arie per me. Un’esperienza unica con difficoltà rilevanti, ma aver portato a termine quello spettacolo è stata una grande soddisfazione".

Lei canterà a Recanati dove ha vissuto, passeggiato e scritto Leopardi: i luoghi influiscono sulle esibizioni?

"Si, influiscono i panorami, la storia vissuta da certe persone, le tracce che hanno lasciato, oltre alla bellezza naturalistica. C’è un grosso concentrato a Recanati".

Quali sono le canzoni che le suscitano particolari emozioni? "Tante, ogni decennio ha un piccolo capolavoro. I live sono piccoli viaggi in cui la gente scopre e ricorda cose personali legate a brani, grazie al potere della musica".