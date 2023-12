Il festival Overtime ’in campo’ al Parlamento Europeo

Overtime, il Festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che ha festeggiato a ottobre 2023 la sua tredicesima edizione, confermandosi una delle manifestazioni più longeve e apprezzate dell’intero panorama sportivo-culturale italiano, ha travalicato i confini nazionali ed è approdato al Parlamento Europeo di Bruxelles lo scorso 7 dicembre in occasione dell’Annual Gala Awards 2023, la consegna della bandiera ufficiale alle 48 Amministrazioni che hanno ottenuto il titolo di Regione/Città/Comune Europeo – Americano – Africano dello Sport 2024, nonché per i titoli di World /European /American Capital of Sport. Un’opportunità preziosa per far conoscere i contenuti e i valori del Festival che si svolge dal 2012 a Macerata ad amministratori provenienti da ogni parte nel mondo. In rappresentanza di tutta la famiglia di Overtime, il vice presidente di Pindaro Eventi, Angelo Spagnuolo, e la responsabile della sezione “cinema” del Festival, Claudia Taurino, hanno in particolare presentato l’edizione 2024 di Aiva (Aces International Video Awards), il video concorso internazionale dedicato a tutte le amministrazioni premiate o candidate ai titoli Aces nel mondo.