Il Festival Prima Scena omaggia Scarfiotti. A Potenza Picena un murale per lo scenografo

Tra le iniziative del Festival Prima Scena, è stata anche realizzata in via Umberto I a Potenza Picena l’opera site-specific "Omaggio a Ferdinando Scarfiotti", firmata dall’artista Antonella Castelli. "Scarfiotti ha lasciato un segno profondo nell’arte – ha detto il governatore delle Marche Francesco Acquaroli –, lo celebriamo in quanto marchigiano perché il suo lavoro è stato di ispirazione per tanti altri marchigiani che hanno avuto altrettanti successi. La nostra è una terra che ha nel Dna la cultura e l’arte e di questo dobbiamo essere orgogliosi". Il tributo ha rappresentato un momento di sintonia tra istituzioni e famiglia, accomunate dal desiderio di onorare la memoria e il lascito artistico di Ferdinando Scarfiotti: "Ogni volta che si fa una manifestazione in onore di mio fratello è sempre un’emozione, anche se sono passati trent’anni dalla sua scomparsa" ha concluso Giovanna Scarfiotti, sorella del celebre scenografo. Accanto alla forza visiva della scenografia, Prima Scena ha voluto valorizzare l’importanza della musica come componente inscindibile del cinema. Perciò, nella serata inaugurale del 10 maggio il festival ha ospitato il concerto del Quintetto Gigli "Ferdinando Scarfiotti – Musica in scena. Omaggio ad Hans Zimmer e Georges Delerue", in cui alcuni brani di colonne sonore di film scenografati da Scarfiotti sono stati riletti con arrangiamenti originali. Un modo per restituire l’influenza dell’opera di questo grande artista.