Il figlio del console argentino in visita

Il sindaco Noemi Tartabini e l’assessore alla Cultura Tommaso Ruffini hanno ricevuto in Comune, a Potenza Picena, Roberto Paolo de Cardona, figlio di Roberto De Cardona, console generale italiano in Argentina dal 1964 al 1968, il cui nome compare sulla Piramide de Mayo, ubicata in largo Leopardi. Nell’incontro, de Cardona ha donato alla città un volume che raccoglie informazioni e materiale relativo alla storia di suo padre, tra i promotori di progetti importanti in Argentina, come quello della realizzazione, a Buenos Aires, della scuola italiana Cristoforo Colombo.