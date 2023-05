Il figlio di Jimmy Fontana "Musica e amicizie, mio padre sempre legato a Macerata"

di Chiara Gabrielli

"Papà era legatissimo a Macerata, lo è sempre stato, nonostante la vita lo avesse portato lontano. Quel legame non si è mai smarrito. Lasciò la città da ragazzo pieno di sogni e speranze", gli stessi che poi canterà in "Che sarà", uno dei suoi più grandi successi. Enrico Sbriccoli alias Jimmy Fontana, nato a Camerino, ha trascorso l’adolescenza a Macerata: è scomparso nel 2013, si sarebbe esibito dopo pochi giorni a Santa Croce per la festa dei 65 anni di sacerdozio di don Serafino Stramucci. A Macerata c’erano le amicizie di una vita, "quelle che restano per sempre". Il suo ricordo, mai affievolito in chi lo ha conosciuto, stimato, amato, rivive oggi tramite le parole di uno dei figli, Luigi, anche lui cantante e autore di successi importanti.

Luigi, quanto era forte il legame di suo padre con il Maceratese?

"Moltissimo. Lo racconto in un libro che sto scrivendo, dentro c’è tanto di Macerata: ci sono i 50 anni della mia vita vissuti come figlio di mio padre e 30 come collega aiutante di mio padre, dentro c’è il bar Venanzetti (in via Gramsci, ora Basquiat Bistrot), che è stato nostro per 15 anni ed era gestito da Andrea Valentini, dove ho trascorso vari periodi, ci ho anche lavorato come cameriere. Nel libro ricordo poi le estati a Porto Civitanova. Io sono marchigiano-lucano e naturalmente racconto anche del paesino di mia madre, Bernalda (Matera). Ogni Natale eravamo a Macerata, in via Piave 64, nel palazzo dove c’è il cancello con le api, abitavano mio nonno, Luigi Sbriccoli, vissuto fino al 2000, e nonna Francesca. Sono ricordi indimenticabili. Questi, insieme a quelli che riguardano gli amici di sempre".

Ad esempio?

"Da Enrico Brizioli a Maurizio Del Gobbo, da Debora Gasparrini a Letizia Testa. Sono quelle amicizie che nascono all’età di 15 anni, quelle che poi restano per tutta la vita. Provo anch’io un profondo amore per la città in cui sono nato e in cui torno sempre volentieri, tutti noi della famiglia siamo molto affezionati. Ci sono le nostre radici, oltre ai tanti parenti e amici".

E per suo padre?

"Tra gli amici più cari, c’erano Fabrizio Liuti, batterista, il fratello Giancarlo, giornalista, e Giovanni Spalletti, pianista. Erano legatissimi. Con Giovanni ad esempio sono stati amici per la pelle, tra i pianisti fu per mio padre il vero amico, si volevano un bene immenso. Giovanni aveva una qualità che tutti noi abbiamo adorato, l’ironia, una capacità unica di alleggerirti, grazie a quel suo modo di essere, contraddistinto dalla sua tipica calata marchigiana".

Com’era la città a quei tempi?

"Meravigliosa, viva. Che tristezza oggi vedere il centro storico deserto la sera, è terribile. Quando noi avevamo il Venanzetti, tra gli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘90, era abitudine organizzare qualcosa ogni anno, mio padre portava da Roma degli ospiti, come Gianni Boncompagni e Renzo Arbore".

Ma un anno, in particolare, fu davvero speciale.

"Era il 1984, stavo in macchina con papà, Valentini ci aveva detto che bisognava organizzare ‘la solita festicciola’, allora io consigliai a mio padre di invitare Riccardo Del Turco e altri suoi amici, gli dissi ‘Pensa che meraviglia sarebbe per Macerata’. Lui non era convinto, io però insistei, pensai che avremmo potuto offrire loro il pernottamento e il viaggio, poi saremmo andati a mangiare da Secondo e dopo a fare un po’ di shopping. Lui mi disse ‘Chiamali tu’. Oltre a Del Turco, vennero Nico Fidenco e Gianni Meccia, c’era anche Edoardo Vianello. Quella serata resta ben impressa nei miei occhi: ai tempi, chiamavamo ‘l’isola’ la piazzetta Cesare Battisti e ricordo che la città era paralizzata, c’era un mare di gente da lì fino a piazza della Libertà. Da allora, restammo insieme, su proposta di papà: a parte Vianello, che preferiva continuare per conto suo, quella sera nacquero i ‘Super 4’".

Una carriera strepitosa, quella di suo padre, basterebbe citare solo "Il mondo" e "Che sarà", pezzi che sono patrimonio comune e parte dell’immaginario e del sentire collettivo di intere generazioni. Chiariamolo una volta per tutte. ’Paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio addormentato’ è Macerata?

"Se proprio dovesse riferirsi a un paese reale, semmai sarebbe Cortona, perché quella parte è stata pensata da Franco Migliacci. E, se invece l’avesse pensata mio padre, sarebbe il paese natale, Camerino. Ma quel paese è il paese di tutti, di tutte le persone che sono andate via dalla propria terra, di tutti noi che siamo partiti. È la canzone di chiunque emigra o sia stato costretto ad allontanarsi dalle proprie radici o di chi deve ancora partire. Il bello di certe canzoni è che vanno al di là del tempo, valgono in qualsiasi epoca e in qualunque angolo del mondo. Non facciamone dunque una battaglia tra paesi. Come disse Migliacci, ‘Credo di aver scritto un capolavoro’. E lo era, lo era davvero".

Suo padre la scrisse in una situazione particolare.

"Fu concepita da mio padre in condizioni drammatiche, pensava che stesse morendo. Aveva il tifo, gli fu diagnosticato in ritardo, era un ceppo raro. La malattia fu intercettata grazie ad Americo, fratello di mio padre che era primario all’ospedale di Macerata, lo chiuse in quarantena e lì scrisse. C’è una storia sofferta dietro, a Sanremo non la fecero cantare a lui, mio padre ci rimase malissimo. Ma ’tutto passa, tutto se ne va’, appunto. E ora la cantano in tutto il mondo".

Nel libro si potrà trovare molto altro su Macerata.