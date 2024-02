Il figlio di Silvio Zavatti: "Dalle esplorazioni tra i ghiacci all’amicizia con gli eschimesi. Era un grande uomo di cultura"

"Mio padre Silvio Zavatti (1917-1985) è stato un grande uomo di cultura, un esploratore, un divulgatore e una persona con una sensibilità spiccata per i giovani". Così il figlio Renato descrive il fondatore dell’Istituto geografico polare e dell’annesso Museo che si trovano a Fermo. Silvio Zavatti ha contribuito alla conoscenza delle regioni polari con spedizioni nell’isola subantartica di Bouvet, in diverse terre artiche e con numerosissime pubblicazioni. Quello fatto dal figlio è il ritratto di una persona che ha vissuto a lungo a Civitanova dove ha lasciato un’impronta forte al punto che una scuola e la biblioteca portano il suo nome. "Nel suo testamento spirituale – ricorda il figlio – ha scritto: “Ai giovani che mi stanno tanto a cuore lascio l’esempio di una vita intemerata e li incito a trovare nello studio serio e nella preparazione scientifica la strada per innalzare se stessi e la nazione“".

Zavatti, qual è l’eredità che ha lasciato suo padre?

"Aveva capito con largo anticipo quanto l’Artico sarebbe diventato importante per le sue risorse e adesso grandi nazioni vi stanno investendo. Il suo monumento postumo è l’istituto geografico polare composto dalla biblioteca, dalla rivista Il Globo che esce ininterrottamente dal 1945 e dal museo".

Qual è la sua storia che più l’ha colpita?

"Sono tante. Lui raccontò agli eschimesi gli orrori della guerra e il vecchio eschimese piangendo disse: “Perché uomo bianco uccide uomo bianco, non sa che la vita è sacra per tutti?“. E poi loro non hanno il concetto di “tuo“ o di “mio“ perché stanno tutti insieme e così, per esempio, la slitta diventa di chi la utilizza in quel momento oppure, in caso di caccia, il cibo viene diviso tra gli abitanti del villaggio".

Cosa ha spinto suo padre a esplorare l’Antartide e cinque volte l’Artide, organizzare spedizioni fra Canada, Groenlandia e Lapponia?

"Era rimasto contagiato dai libri Jules Verne e di Salgari, di questo autore è diventato poi amico del figlio Omar. Poi mio padre è stato capitano di lungo corso e ha navigato per la Marina inglese, in un viaggio ha visto per la prima volta un iceberg e se se ne è innamorato".

C’era un oggetto a cui era particolarmente legato e che magari si può trovare esposto nel museo polare di Fermo?

"Si tratta di una statua di 25 centimetri di steatite (una roccia somigliante alla giada) realizzata dallo scultore chiamato il Picasso della Groenlandia. Era un autoritratto fatto a mano con il coltello e per mio padre era un ricordo. La statua è esposta al museo, sta assieme ad altre donate da una donna che ci mette al terzo posto in Europa come esposizione di arte esquimese".

Chissà quanti problemi ha dovuto superare nelle sue varie esplorazioni?

"Lui spediva prima le casse contenenti cibo e attrezzature scientifiche e poi partiva, è successo che è arrivato in Canada e di quelle casse non c’era traccia. In quella occasione mangiò la carne di foca dagli eschimesi, dopo un anno e mezzo quelle casse sono tornate a Civitanova. Nel museo c’è una delle sette tende del Duca degli Abruzzi, poi quella di mio padre e così il visitatore può capire come si è evoluto il modo di fare esplorazioni paragonandolo con oggi dove sono a disposizioni tute altamente performanti".

Nel 1945 sposò Anna Maria Riccobelli, dove si sono conosciuti?

"L’Esercito lo aveva mandato a Porto Potenza a dirigere la stazione di controllo e lì conobbe mia madre che è di Porto Potenza".

Quale sensazione prova a passare davanti alla scuola civitanovese che porta il nome di suo padre?

"Nel 1969 fondò a Civitanova la biblioteca che porta il suo nome: lui caricava i primi volumi, li acquistava, spolverava quei volumi. Ogni volta che passo davanti alla biblioteca e alla scuola mi sento estremamente felice".