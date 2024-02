Il film ’Belluscone’ il 6 marzo sarà proiettato all’Excelsior

Mercoledì 6 marzo, alle ore 21, al cinema Excesior si terrà la proiezione, organizzata da ’Libera contro le mafie’, del film "Belluscone. Una storia siciliana" del regista Franco Maresco, premiato alla Mostra del cinema di Venezia e ai David di Donatello. Il film si presenta come un’inchiesta sui generis volta a raccontare l’influenza del berlusconismo sul tessuto sociale siciliano ed italiano tramite racconti grotteschi ed interviste impossibili. "A 40 anni dalla scesa in campo di Silvio Berlusconi - si legge in una nota di ’Libera’ -, la visione di questo film è inoltre necessaria non solo perché parla del cavaliere e delle strette relazioni con il sistema mafioso siciliano, ma perché racconta di noi e dell’Italia. È un film necessario per la città di Macerata, viste le dichiarazioni dello scorso luglio 2023 della consigliera del Comune di Macerata, Lorella Benedetti, rese all’indomani dell’intitolazione di una via della città a Silvio Berlusconi ed espressive del pericoloso fenomeno di normalizzazione della presenza mafiosa". "In quell’occasione - concludono i rappresentanti maceratesi di ’Libera’ (nella foto) - avevamo diffuso un comunicato stampa con cui chiedevamo all’Amministrazione e al Consiglio comunale tutto di prendere le distanze da quanto pronunciato dalla Benedetti, e di non procedere all’intitolazione della via a Silvio Berlusconi. Il nostro appello è rimasto inascoltato".