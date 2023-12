Il film con la colonna sonora di Sensini è in corsa per l’Oscar: "Incrociamo le dita"

Non smette di brillare la stella di Kristian Sensini, 47 anni, ed affermato compositore a livello internazionale, originario di Loreto ma da tempo portopotentino di adozione, che insegna musica alla scuola "Sanzio". Infatti ha realizzato la colonna sonora del film "My Love Affair With Marriage", girato della regista lettone Signe Baumane, che ora è in gara negli Stati Uniti per i premi Oscar nella sezione delle pellicole d’animazione. Un felice sodalizio, quello tra i due, che va avanti da tempo, perché Sensini aveva composto in precedenza anche la colonna sonora di un altro film d’animazione di Baumane,"Rocks In My Pockets". Giovedì sarà annunciata la shortlist degli Oscar, ossia l’elenco dei film che verranno presi in esame per poi arrivare alle nomination. Però, nel frattempo, la pellicola ha già fatto incetta di importanti riconoscimenti, tra cui nel 2022 al Festival internazionale del film d’animazione di Annecy, e poi nel 2023 al Grand Prix Animafest a Zagabria e al Best Feature Anifilm in Repubblica Ceca. "E’ una grossa soddisfazione e speriamo che il film arrivi più in fondo possibile nella corsa agli Oscar, adesso incrociamo le dita – afferma Sensini -. Nello specifico, ho composto una cinquantina di brani, tra l’altro di vario genere, essendo uno pellicola in stile musical. Perciò, ci sono canzoni un po’ per tutti gusti: si va dal folk al jazz, ma anche musica classica, da camera, oltre a pezzi suonati solo con le percussioni". E si è trattato di un lungo lavoro, andato avanti per tanto tempo. "Diciamo che è un progetto iniziato sette anni fa. Intanto, è acquistabile su Spotify il mio album, con dentro i brani della colonna sonora".

Giorgio Giannaccini