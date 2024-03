Il film di Giacomelli. Castelrotto nelle sale, la provincia sbarca sul grande schermo

Un film "made in Marche" che racconta come la vita di un piccolo paese immaginario sull’Appennino, Castelrotto, venga turbato da un’improvvisa scomparsa e come un vecchio cronista e maestro elementare, Ottone Piersanti, riprenda a scrivere per vendicarsi di un vecchio dramma. "L’idea del film nasce dal mio interesse per la cronaca locale – racconta il regista Damiano Giacomelli, che vive a Tolentino –, tra il 2014 e il 2016 ho raccolto alcuni pezzi di giornale che raccontavano fatti che nel corso del tempo ho iniziato a leggere nell’ottica filmica, cominciando a immaginarmi la voce del protagonista, interpretato nel film da uno dei più grandi attori italiani, il romano Giorgio Colangeli. La base è quindi cronachistica; Ottone ha un forte rancore per un episodio del passato, che lo spettatore viene a scoprire nel corso della pellicola. Questa voglia di vendetta lo spinge a manipolare la realtà per far sì che vengano accusati gli uomini di cui vuole vendicarsi. Questo fa sì che il film tratti anche il tema delle fake news. Il protagonista, nel corso del film, cambia". Castelrotto è stato girato in un piccolo paese, Torchiaro, frazione di Ponzano di Fermo. Anche il cast ha una forte presenza marchigiana; tutti i capireparto del film sono della zona, così come larga parte degli attori, tra cui Mirco Abruzzetti, Rebecca Liberati e Giorgio Montanini. A seguito della prima proiezione al cinema Italia, a Macerata, Giacomelli, Abruzzetti e Colangeli hanno presentato il film insieme al professore di storia del cinema ad Unimc Anton Giulio Mancino e raccontato il "making of" del lavoro davanti ad un numeroso pubblico. Durante la presentazione è stata evidenziata "l’opacità" della narrazione della provincia marchigiana. Ottone riesce – racconta Giacomelli – a raccontare il cambiamento, la polarizzazione dell’informazione, anche nel passaggio dal cartaceo al web; il protagonista "aumenta la biodiversità del racconto, ad incrociare un certo senso la cronaca con la letteratura. È un tratto del personaggio che mi affascina molto". Il film è stato girato ad inizio 2022, uscendo all’ultima edizione del Torino film festival lo scorso novembre e in sala, autodistribuito, il 10 febbraio. È il primo film selezionato in uno dei festival più importanti d’Italia, appunto quello di Torino.

"Lo stiamo accompagnando molto – racconta Giacomelli –, portandolo in diversi fra i più gettonati cinema italiani, con grande soddisfazione. Siamo stati al Farnese a Roma, all’Astra a Padova, all’Anteo a Milano, all’Arlecchino di Bologna, al Massimo a Torino. Sta funzionando". Rispetto ai giovani e giovanissimi che vorrebbero approcciare l’arte cinematografica, Giacomelli sottolinea che la cosa importante da fare è "raccontare ciò di cui si ha più urgenza".