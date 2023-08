Il film di Riccioni Primi ciak a Corneto "Attori conquistati dalle bellezze cittadine"

di Chiara Gabrielli

Sono rimasti meravigliati dalla bellezza di Macerata e del paesaggio gli attori Simone Montedoro e Margherita Tiesi, sbarcati ieri in città in occasione delle riprese per "Neve", il nuovo film di Simone Riccioni, attore di Corridonia ora al suo debutto come regista, affiancato da Mattia Del Giotto. Un set speciale, quello in cui hanno scelto di girare alcune scene del film che vede protagonista la piccola Azzurra Lo Pipero, 10 anni, di Fermo: la casa di famiglia di David Miliozzi (uno degli sceneggiatori) nel quartiere di Corneto. Quando stavano cercando la giusta location per girare, Miliozzi ha descritto casa sua e quando l’hanno vista subito si sono resi conto che sarebbe stata perfetta per lo scopo ed è stata scelta. Così, ieri, gli attori si sono messi al lavoro e si sono immersi nella parte. La produzione è di Linfa Crowd di Corridonia. È stata una giornata intensa, con le riprese che si sono svolte alternativamente all’esterno, nel giardino, e all’interno della casa. "Simone Riccioni ha l’incredibile capacità di far innamorare tutti di Macerata", ha commentato Miliozzi, con cui Montedoro si è messo poi a parlare di Dante Ferretti: "E pensare che qui è nato il più grande scenografo che c’è ", ha detto l’attore, volto noto di Don Matteo. "Neve" sarà girato tutto nel Maceratese (oltre al capoluogo, le riprese sono iniziate nei giorni scorsi a Treia, e toccherano anche Sefro e Sarnano) e promette di far sorridere e commuovere, stupire e far riflettere. Vede protagonisti, appunto, Montedoro, comandante dei carabinieri in Don Matteo, Margherita Tiesi, conosciuta, tra le altre cose, per "Un passo dal Cielo" e "Il Paradiso delle Signore". E ancora Alessandro Sanguigni, che ha recitato in numerosi film e anche nella serie "I bastardi di Pizzofalcone", oltre che doppiatore in "Romeo and Jiulet" e "Gotham". Con "Neve", Simone Riccioni, classe 1988, nato in Uganda e poi fin da piccolo e per lungo tempo residente a Corridonia e ora sulla costa, torna oggi ad essere protagonista di un suo film: "Negli ultimi tre ero in secondo piano, per mia scelta – ha spiegato Riccioni –, ma in tanti mi hanno chiesto di tornare a essere protagonista. Ed eccoci qui. Tengo tantissimo a questo film. La storia è mia". Non può svelare ancora la trama, Riccioni, ma "sarà sulla falsariga di Come saltano i pesci. Il film racconta la magia del bellissimo rapporto che questa bimba ha con la sua mamma, sarà estremamente intimo, poetico. Rappresenta un po’ la vita, dove capitano tante cose brutte ma anche belle. Sono felice che dentro ci siano diverse comparse ma anche tanti piccoli ruoli parlanti affidati ai ragazzi della mia scuola, "Cinema che passione", hanno molto talento. Anche Azzurra sta frequentando la mia scuola, definirei questa bimba geniale". Alla sceneggiatura anche Fabrizio Bozzetti di Udine, oltre a Jonathan Arpetti e Miliozzi. Per le musiche del film si stanno valutando ragazzi delle nostre zone che hanno partecipato a X Factor e ad Amici.