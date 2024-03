Il film di Riccioni sul bullismo. In 1.200 riempiono il Multiplex

"Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili ma anche per quello che non facciamo". La frase, attribuita a Molière, è il nucleo del film "Neve" di e con Simone Riccioni, al suo esordio come regista. Lunedì il Multiplex 2000 di Macerata ha accolto, fra proiezioni alle scuole nella mattina e anteprima serale, oltre 1.200 persone che si sono interrogate su problemi quotidiani, valori e soprattutto sui temi del bullismo e della paternità.

"Neve" è girato principalmente a Treia e tocca location dell’entroterra quali Sefro e Sarnano, ma anche Macerata, Civitanova e Moresco. Molti sono stati i pareri positivi del pubblico all’uscita. "È stato bello che sia il regista che la protagonista – dice Martina Taurisano, studentessa del 1° liceo linguistico – abbiano risposto alle nostre domande dimostrando attenzione alle tematiche sociali". "Il mio giudizio sul film è buono – commenta il medico Marco Sigona – e mi ha coinvolto dal punto di vista emotivo. Ho notato che l’interpretazione di Riccioni è più matura, buono anche il cast. Un film da vedere". "Auguro a tutti i giovani – dice Sara Landriscina, mamma della protagonista – di vivere i propri sogni con l’aiuto degli adulti i quali devono appoggiarli e accompagnarli". Riflessioni interessanti anche su chi è stato chiamato a intervenire a fine proiezione. "In questo film – dice il questore di Macerata Luigi Silipo ("Neve" ha avuto il patrocinio della Polizia di Stato, ndr) – sono state toccate problematiche reali. La cosa che mi ha emozionato maggiormente è il rapporto padre-figli. Vorrei sfatare un mito: il fatto che ‘non conta la quantità ma la qualità del tempo a loro dedicato’ è una bugia. Per quanto riguarda il tema del bullismo vorrei sottolineare che i bulli sono dei vigliacchi e il vero forte è chi subisce". "Credo che a tutti sia uscita una lacrima – continua Anna Menghi, consigliere regionale maceratese – e sono fiera di rappresentare la Regione Marche che nello schermo è stata così ben descritta nella sua bellezza e pluralità".

"È stato molto difficile – spiega la dodicenne fermana Azzurra Lo Pipero, la "Neve" protagonista del film – interpretare una ragazzina con mutismo selettivo, perché nella realtà sono una chiacchierona. A seguito di questi incontri con il pubblico – continua – mi arrivano messaggi di chi è stato bullizzato e spera che il film faccia riflettere non solo lui".

Per un soddisfatto Simone Riccioni avere risposte belle da parte del pubblico, che poi è quello che per conta maggiormente, è un ben sperare. Presenti in sala attori maceratesi che hanno preso parte alle riprese fra cui Fulvia Zampa, Piergiorgio Pietroni, Liliana Ciccarelli e allievi della scuola di recitazione di Riccioni ‘#Cinemachepassione oltre ai sostenitori Pepa Group di Recanati, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli- Fermo, Pro Avis Laboratorio Analisi di Macerata, Feleppa di Morrovalle, Antinori Assifin di Macerata, F.lli Zaffrani di Corridonia.