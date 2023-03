Il Film Festival dedica un premio a Gaetani

di Lorena Cellini

Anche nel nome di Claudio Gaetani sarà l’edizione di quest’anno, la nona, del Civitanova Film Festival ideato da Peppe Barbera e Michele Fofi e che durerà tre mesi – la più lunga in termini di programmazione – e che in estate salirà a Civitanova Alta. A questo giro l’evento culturale sarà più aperto alla città e alle varie forme d’arte a da quest’anno il premio miglior attore della rassegna dei corti sarà dedicato proprio a Gaetani, attore e regista civitanovese scomparso lo scorso settembre. Era un grande amico del festival e in più vesti vi ha preso parte nel corso degli anni, anche in qualità di giurato. Un’assenza che si farà sentire tanto nel cuore e nell’animo. Ma il premio punta proprio a non scordare una figura che ha fatto tanto per la città.

Le novità di questa edizione sono il ritorno al chiuso, nella sala Cecchetti, e l’estensione del programma che partirà da maggio per arrivare a fine luglio, modulandosi in quattro momenti. La prima parte sarà al Cecchetti, dedicata ai lungometraggi: a maggio previsti tre giorni di film e incontri con i registi, ma anche di matinée con le scuole. La seconda parte farà da preludio al festival e guiderà il pubblico per quattro giorni infrasettimanali, tra Cecchetti e altri spazi del centro città, con un caleidoscopio di arti che dialogano sul mondo della celluloide. A giugno la parte clou del festival che trasloca quattro giorni a Civitanova Alta, con presentazioni di libri, incontri con i registi, concerti e la rassegna dei cortometraggi, che tra i vari riconoscimenti assegnerà il premio Stelvio Massi. L’ultima parte sarà all’arena estiva del Cecchetti con, a luglio, una retrospettiva su una delle star della storia del cinema, un nome ancora da svelare.

"Il Civitanova film festival è cresciuto – spiegano Peppe Barbera e Michele Fofi –, ma per diventare davvero grande abbiamo sentito il bisogno di alimentarlo. Un festival del cinema deve avere più anime e c’era in noi la voglia di tornare anche a respirare la sala Cecchetti". "Ma al contempo – proseguono gli ideatori dell’evento quello che abbiamo vissuto lo scorso anno a Civitanova Alta è stato davvero magico e ci ha profondamente nutriti. Da queste riflessioni è scaturita la voglia di allargare la nostra proposta studiando più momenti, che si modellano appieno in tutte le atmosfere offerte dalla città. Sarà, quindi, un’edizione che getterà le basi per preparare al meglio la festa del decennale. Siamo sicuri che le sorprese soddisferanno il nostro pubblico. Un ultimo pensiero, ma non certo ultimo, è la dedica a Claudio Gaetani. Un omaggio che non ha certo bisogno di ulteriori parole". Quelle che Gaetani aveva speso per il suo film preferito, ’E. T. L’extra-terrestre’: "Mi ha fatto capire quali forti emozioni il cinema può farti provare".