"Il film In-finiti è un’opera culturale per il Mibac"

di Antonio Tubaldi

C’è già una buona notizia per il film "In-finiti" diretto dal regista Cristian De Mattheis e prodotto dalla A.C. Production di Michele Calì (nella foto) le cui scene in parte saranno girate a Recanati. "Proprio ieri – annuncia infatti soddisfatto il produttore Calì – mi è arrivata dal Mibac (ora Mic, ndr) la notifica che il mio film, insieme ad altri 5, è stato riconosciuto come opera cinematografica-televisiva di "eleggibilità culturale". Ciò significa che il progetto è stato considerato culturalmente rilevante sia per i temi trattati, per la storia e per la produzione e potrà quindi, usufruire di tutto l’appoggio del ministero per la sua distribuzione". L’organizzazione, intanto, lavora a pieno ritmo. "E’ già la seconda volta che vengo a Recanati – spiega il produttore Calì –. Eravamo venuti per fare un sopralluogo e ora siamo tornati per definire tutte le questioni logistiche anche perché quando torneremo, a fine mese (le riprese sono previste per l’1 e il 2 febbraio al Centro Studi Leopardiani e museo oltre che all’esterno, al Colle dell’Infinito e all’orto dell’Infinito) saremo oltre 30 persone". La settimana prossima saranno di nuovo qui, invece, per un ulteriore sopralluogo il regista, il direttore della fotografia (Alessandro Zonin) e la scenografa (Michela Papa). "Finite le riprese – spiega ancora Calì – ci saranno 3 o 4 mesi di post produzione, poi il film sarà proposto a Venezia mentre l’anteprima è prevista a giugno a Verona al palazzo della Gran Guardia. Poi, tra settembre e ottobre uscirà nelle sale cinematografiche". Sarà possibile anche vederlo successivamente sul piccolo schermo perché "c’è già un preaccordo con Mediaset – conferma il produttore – che ha già acquistato anche il mio ultimo film "Un amore così grande", sempre per la regia di Cristian De Mattheis, che ha fatto 5 milioni e mezzo di audience in due prime serate, pluripremiato in tutto il mondo. Speriamo che anche questo abbia lo stesso successo. Anche questo sarà doppiato in inglese per il mercato internazionale". Nel titolo del film "In-finiti" c’era già l’idea di venire a Recanati? "Sì – conferma Calì –, perché il soggetto e quindi la sceneggiatura è stata scritta da mia moglie, Federica Andreoli, e da Cristian de Mattheis che si sono ispirati molto proprio a Leopardi, uno dei poeti più conosciuti in tutto il mondo, e di conseguenza non poteva mancare la sua città, Recanati". Intanto presto si svolgerà una conferenza stampa in Comune dove verranno resi noti i nomi anche delle venti comparse selezionate, che parteciperanno così alle riprese.