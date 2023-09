Il film InFiniti alla Mostra del cinema di Venezia

Recanati, protagonista del grande cinema italiano ed internazionale, sbarca all’80° edizione della Mostra del cinema di Venezia per la presentazione di InFiniti, il nuovo film di Michele Calì, girato in parte nella cittadina leopardiana. Dopo il successo della presentazione del film in anteprima a Palazzo Venieri dedicata alla cittadinanza che ha assistito e partecipato con molte comparse alle riprese del film nei mesi scorsi, InFiniti, diretto da Cristian de Mattheis, è stato presentato alla stampa del Festival di Venezia all’Hotel Excelsior del Lido alla presenza del produttore Calì, del regista de Mattheis, dell’intero cast, ovvero Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico, Ignazio Moser e del sindaco di Recanati Antonio Bravi e dell’assessora alle Culture Rita Soccio. "Grazie al grande lavoro del produttore Calì e del regista de Mattheis – ha affermato il sindaco – dal 21 settembre tutta Italia potrà vedere il film InFiniti nelle sale cinematografiche ed apprezzare la bellezza delle nostre piazze e dei nostri scorci cittadini". Regista e produttore, dopo il successo di ’Un amore così grande’, interpretato da Loy, Giuseppe Maggio e con la partecipazione dei ragazzi de Il Volo, sono tornati a collaborare in questa storia d’amore contemporanea che trae ispirazione da Giacomo Leopardi, e racconta gli intrecci sentimentali di cinque personaggi alle prese con le difficoltà quotidiane di una relazione. "Le strategie di comunicazione e promozione – ha aggiunto l’assessore Soccio – che siamo riusciti a mettere in atto in questi anni, a costo zero per il Comune, hanno caratterizzato Recanati come principale attrattore culturale e location per l’ambientazione di set cinematografici, non ultimo ricordiamo il film "Leopardi & Co" con l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg".

Antonio Tubaldi