Il film su Leopardi con Whoopi Goldberg inizia le riprese ad agosto

Recanati si prepara per l’accoglienza della nuova grande produzione cinematografica internazionale del film "Leopardi & Co" che verrà girato interamente nella città dell’Infinito e che vede nel cast il premio Oscar Whoopi Goldberg, pseudonimo di Caryn Elaine Johnson, la famosa interprete di Suor Maria Claretta nel film "Sister Act" e la star internazionale Jeremy Irvine. Il sindaco Antonio Bravi ha avuto già modo di incontrarsi con la regista Federica Biondi, il direttore di produzione Luca Tani e l’organizzatore generale Antonio Stefanucci.

"Il film verrà girato interamente a Recanati, tra le suggestive vie e scorci del borgo tanto amati dai turisti internazionali – spiega Bravi – e noi siamo pronti ad accogliere e a supportare le necessità della produzione. Come già in precedenza per i film girati a Recanati, ricordiamo tra tutti il pluripremiato film "il Giovane favoloso" di Mario Martone nel 2014, e tra gli ultimi di quest’anno "In-finiti" di Michele Calì, organizzeremo in città il casting per la selezione delle comparse locali". In questo momento sono in atto i sopralluoghi del film "Leopardi & Co" nella città di Recanati per verificare le location più adatte e funzionali alla sceneggiatura, tra cui verrà inserito anche lo splendido palazzo comunale, inaugurato nel primo centenario della nascita di Leopardi da Giosuè Carducci. Dopo ferragosto la produzione sarà fissa in città con la previsione di inizio riprese del film alla fine del mese (potrebbero durare circa un mese, ndr). Il Comune di Recanati renderà presto noto i tempi e le modalità per la partecipazione al casting di selezione delle comparse locali del film "Leopardi & Co".

ant. t.