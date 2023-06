Il film sul montecosarese Orazi sbarca alla Santissima Annunziata

Sarà visibile oggi, nel piazzale della Santissima Annunziata (in caso di maltempo al cinema Moderno), il docufilm su Vittoriano Orazi, il montecosarese scomparso nel 1999 celebre per aver portato in Italia ‘la rivoluzione’ delle minimoto. Alle 21, la proiezione delle scene a cura del regista Manuele Mandolesi e della sua Respiro Produzioni (in onda su Sky Documentaries e Now tv), dal titolo ‘Minimoto revolution-La genesi dei campioni’, che ripercorrono la vita e le invenzioni di Orazi. A metà anni ’80 importò dal Giappone la prima minimoto, avviandone la produzione e intuendo che quel mezzo dalle ruote piccine sarebbe stato l’avvio di carriera di tanti grandi campioni italiani. Il Comune ha ospitato la conferenza di presentazione della serata (terza nel cartellone ‘Di sera all’Annunziata’), organizzata da Comune, Comitato dei Festeggiamenti Santissima Annunziata e ‘Vittorazi Motors’, l’azienda fondata dallo stesso Orazi e portata avanti dai figli Matteo e Andrea. Un appuntamento a cui il sindaco Reano Malaisi ha detto "di tenere parecchio, perché – ha poi spiegato al fianco di don Lauro Marinelli, Giuliano Massaccessi e Gino Pierangeli del Comitato Festeggiamenti – si racconta un genio, che ebbe l’intuizione straordinaria di creare la minimoto e di aprire poi una pista in Romagna". Il primo esemplare prodotto era un semplice telaio e traliccio di tubi, con un motore a due tempi derivato da una motosega, impianto frenante solo al posteriore e zero sospensioni. "Mio padre – ha raccontato Matteo Orazi – lo propose come sport alla Federazione motociclistica italiana, ma inizialmente le sue richieste non furono accolte. Gli risposero che avrebbero iniziato a prenderla in considerazione solo in caso di cinquemila iscritti. Nel giro di un anno raggiunse la quota di iscritti richiesta. Anche il nostro concittadino Lorenzo Baldassarri – ha proseguito – cominciò con la minimoto".

Francesco Rossetti