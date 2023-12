Il film ’The Old Oak’ martedì all’Excelsior

“The Old Oak”, il nuovo film di Ken Loach presentato al festival di Cannes 2023 arriva al cinema Excelsior martedì alle ore 21.30.

In questo periodo delle festività natalizie è un appuntamento da non perdere per riscoprire il senso di comunità. Il film è un potente invito alla condivisione, alla solidarietà e alla speranza, incrollabile come una “vecchia quercia”. Dopo oltre cinquant’anni di carriera Ken Loach continua a sondare in profondità il mondo contemporaneo e ci regala una storia di impegno, speranza e contagiosa umanità. Info biglietti su cinexcelsior.it