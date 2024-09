Il Filo d’oro alla Conceria Tirrena

Laboratori olfattivi e tattili per gli ospiti della Fondazione della Lega del filo d’oro di Osimo. È l’iniziativa della Conceria Tirrena partita l’altro giorno alla presenza dei vertici dell’azienda, Mario e Donatella Giordani, del presidente della Lega del filo d’oro Rossano Bartoli, del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’assessore Barbara Capponi. "Proseguire la collaborazione con la Lega del filo d’oro – ha detto Mario Giordani – è per noi motivo di enorme gratificazione. Abbiamo potuto ospitare e pensare con il presidente Bartoli e il suo meraviglioso gruppo di lavoro, che ringraziamo, un progetto educativo e di preziosissimo impatto emotivo. Siamo molto fortunati a poter collaborare con questa realtà". Affiancati da educatori e volontari, gli ospiti hanno visitato l’azienda e creato piccoli oggetti con colla, forbici e pelli. "Ringrazio la Conceria Tirrena, da tanti anni al fianco della Lega del filo d’oro – ha detto il presidente Bartoli –. Questi laboratori sono esperienze uniche per i nostri ospiti".