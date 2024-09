Il finale di Art Festival, danza aerea e umorismo in piazza del Comune

Gran finale per "Art Festival 2024", pronto a chiudere in bellezza una stagione eclettica. Iniziata proprio a Montelupone il 28 giugno e dopo aver fatto tappa in altri quattro comuni marchigiani (Numana, Loreto, Porto Recanati e Recanati), la rassegna torna sabato in piazza del Comune, con due spettacoli in programma dalle 21.30. Il primo è quello di danza aerea a cura di Aria di Circo, compagnia anconetana di performer e acrobati con esperienza decennale: "Sibyl" sarà dedicato alla figura enigmatica e avvincente della Sibilla, parte della storia dell’appennino umbro-marchigiano. Proprio dall’Umbria arriva Umberto Rosichetti per il spettacolo della serata, "Doisberto street show", che proporrà numeri ad alto rischio, alternati a musica, magia, trampoli, e umorismo contemporaneo. Un mix artistico avvincente, che non mancherà di far breccia nei cuori del pubblico. Ingresso libero.