Il fine settimana di Sarnano Comix: "Fumetti, musica e spettacoli"

Sabato e domenica torna Sarnano Comix, nel centro storico, con appuntamenti e ospiti dedicati al mondo del fumetto, dei videogiochi e della cultura pop. La due giorni, alla terza edizione, è organizzata dall’associazione "La Compagnia di Sotto Monte" con il patrocinio del Comune. Si parte sabato alle 11 nella sala conferenze "Loggiato cav. Egidio Mariotti" fino al dj set delle 23 in piazza Perfetti, e si prosegue domenica con la Gara Cosplay alle 16.45 e l’Apericomix delle 19 al giardino de Il Vicolo insieme alle Sibille (solo per citare alcune iniziative). Il direttore artistico Nicola Del Giudice (27enne che sta concludendo il dottorato in Computer Science all’Università di Camerino) dà qualche anticipazione.

Del Giudice, com’è nata l’idea?

"Il nostro festival, iniziato nel 2019, trae ispirazione dagli eventi Lucca Comics, La Festa dell’Unicorno o San Marino Comics. Certo non possiamo competere sul fronte dell’ampiezza, però il borgo medievale di Sarnano sa difendersi e ha qualche asso nella manica".

Quali saranno le novità principali di questa edizione?

"Abbiamo deciso di aprire alcuni grottini, dove si potranno trovare alcune attività: tra questi c’è ad esempio il Grottino Emmetre con Fabrizio De Fabritiis, autore della serie a fumetti Guardiani Italiani e illustratore del nuovo Zagor e DragoNero. Non mancheranno standisti, conferenze, e in piazza Perfetti si terrà uno spettacolo, sabato alle 21, con le Princess Remixed, che canteranno canzoni Disney. Immancabile la domenica la Gara Cosplay, alle 16.45".

Perché questo genere piace sempre di più?

"La cultura pop è appannaggio di tutti, ciò si nota dal crescente numero di fiere del fumetto. Questo ci spinge a fare del nostro meglio e cercare di portare appuntamenti di qualità".

Qual è il suo sogno per il Sarnano Comix?

"Scherzo sempre sul fatto che quando riusciremo a fare una conferenza nella chiesa di Santa Maria di piazza Alta, avrò raggiunto il mio scopo e il Sarnano Comix finirà. Questa battuta tuttavia dà il senso di ciò che immagino per il futuro. Il centro di Sarnano è un luogo unico e il nostro sogno è riuscire ad arrivare un giorno a occupare quasi tutti i suoi spazi e vicoli, con attività sempre più coinvolgenti e che riescano a far apprezzare il borgo da un punto di vista… pop!".