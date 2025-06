Il finto carabiniere in azione. Raffica di telefonate truffa, ma stavolta il raggiro non riesce

Truffa del finto carabiniere: raffica di telefonate a Macerata. Due casi sono stati segnalati, nel giro di poche ore, ieri pomeriggio. Nel primo, una ultraottantenne, residente nel quartiere tra via Mameli e il tribunale, ha ricevuto sul fisso una chiamata da un finto maresciallo che le comunicava come sua figlia avesse travolto una bambina che attraversava la strada. Ma dopo un istante di smarrimento (legato al fatto che la figlia della donna era effettivamente fuori Macerata), l’anziana ha riagganciato; poi con un altro telefonino ha chiamato il 112. Attorno alle 15.30 di ieri, un altro caso: nel mirino un’anziana, residente in via Roma, che ha ricevuto la stessa telefonata del finto carabiniere, con in sottofondo la voce di una donna che diceva "Aiuto, aiuto... ho avuto un incidente". Anche in questo caso, però, la vittima ha riagganciato. Stesso copione, tre giorni fa, per una terza anziana, anche lei nel quartiere tra via Mameli e il tribunale. Diverse indagini hanno chiarito come spesso le telefonate-truffa partano dalla zona di Napoli, ma poi sul posto ci sono dei complici pronti a entrare nelle case per rubare oro o soldi. È più che probabile, quindi, che in questi giorni i truffatori si aggirino per Macerata. Per fortuna, però stanno dando frutti le campagne di sensibilizzazione messe in campo dalle forze dell’ordine. L’ultraottantenne contatta ieri, per esempio, aveva partecipato a un recente incontro organizzato dall’Anps. In quell’occasione, l’Associazione nazionale polizia di Stato (presieduta dall’ex questore Giorgio Iacobone, con in prima linea l’ex commissario capo Fabio Tarquini) aveva fornito un opuscolo contro le truffe, con indicazioni alle quali l’anziana si è attenuta scrupolosamente, evitando così di cadere in trappola.