"Il fiume Potenza torna a scendere"

Montecassiano, il livello del fiume Potenza ieri è leggermente sceso. "La fase più critica dovrebbe essere superata – le parole del sindaco Leonardo Catena –. Un sincero ringraziamento ai dipendenti comunali, in particolare all’ufficio tecnico e alla polizia locale e al gruppo Protezione civile Montecassiano, impegnati fino a notte per monitorare la situazione". I residenti di via Tasso, adiacente al fiume, mercoledì mattina sono stati messi in allerta. "Ho letto sui social tanti messaggi, troppi, che non centrano affatto il problema e che puntano ad alimentare odio e sfiducia verso le istituzioni - commenta Catena –. Dire che i fiumi esondano perché gli ambientalisti impediscono le manutenzioni è una sciocchezza. Ci sono manutenzioni che aumentando anziché rallentare la velocità dell’acqua possono fare più danni. L’antropizzazione del territorio ha costretto i fiumi in spazi non sufficienti a contenere le piene. Quanto accaduto ci dovrebbe insegnare che il cambiamento climatico è una realtà con cui dovremmo fare i conti sempre più, con buona pace dei complottisti, e che il territorio italiano è molto fragile. Servono investimenti importanti per metterlo in sicurezza, mitigare il rischio idraulico e idrogeologico, prevenire ci costerà meno di riparare i danni e le vite perse non ce le può restituire nessuno. Regioni e Governo non possono più fingere che il problema non ci sia". Catena esprime vicinanza alla popolazione dell’Emilia Romagna.

c. g.