Il fiuto di Panna scova tre tartufi neri estivi

"Tempo d’estate: spesso chi va in vacanza, per non portarlo abbandona il proprio cane che è diventato un peso ma che invece, se gli si vuol bene, ripaga il sentimento". Esprime questa riflessione Diego Ciciliani (nella foto, con la sua cagnolina Panna), chef con la moglie Claudia nel ristorante "Lo smeraldo" sul Lago di Cingoli. Con la donna quattro anni fa hanno regalato alla figlia Ginevra, che la desiderava, la cagnolina chiamata Panna, razza Lagotto romagnolo. "È divenuta una componente della nostra famiglia – precisa Ciciliani – e per farla muovere visto che noi per impegni di lavoro non possiamo portarla fuori di frequente, quando capita usciamo nei dintorni boscosi, vicino alla nostra struttura. Panna, pur non essendo stata minimamente addestrata, ha dimostrato un’istintiva predisposizione per scovare i tartufi". E ha confermato l’innato talento nella mattinata in cui Ciciliani, per effettuare un breve giro, prima di dedicarsi il quotidiano lavoro in cucina, se l’ha portata fuori. "Panna è stata veramente eccezionale – spiega Ciciliani – perché in meno di un’ora mi ha fatto trovare un tris di tartufo nero estivo, tre pepite ripulite dal terriccio, del peso complessivo di un chilo e 50 grammi". Oltre ai successi tartufeschi, già ammirata per le sue effusioni, Panna ha la soddisfazione di figurare nello spot della Regione Marche all’Expo di Osaka.

Gianfilippo Centanni