Il flash mob delle studentesse russe. Candele e cartelli contro Putin: "È stato lui a uccidere Navalny"

"È stato Putin a uccidere Navalny". Con cartelli e candele alcune ragazze russe si sono date appuntamento ieri pomeriggio in piazza della Libertà a Macerata per protestare a nome di chi si oppone al regime di Cladimir Putin per la morte di Aleksej Navalny.

Il 47enne oppositore del dittatore russo stava scontando in Siberia una condanna a 19 anni di carcere per estremismo, dopo una serie di processi affrontati in Russia. Per le autorità di Mosca, Navalny è morto per un maolore seguito a una passeggiata, ma il mondo occidentale ha subito puntato il dito contro il regime. Anche le quattro studentesse scese in piazza ieri a Macerata (insieme a un giovane kazako e a un’iraniana) non hanno dubbi su chi sia il responsabile della morte di Navalny.

E sulla scia di quanto sta accadendo anche in Russia, ieri hanno voluto manifestare pubblicamente nel cuore di Macerata, davanti alla prefettura e alla questura. Il loro è stato un flash-mob silenzioso con candele, cartelli in inglese ("Lo Stato russo uccide", "Putin ha ucciso Navalny" e "Putin è un assassino") e una foto di Navalny. Diversi curiosi si sono avvicinati a loro per capire le ragioni della protesta pacifica.

"Trecento persone sono state arrestate in Russia, fra ieri e oggi (venerdì e ieri, ndr), in seguito alle manifestazioni spontanee che si stanno facendo nel Paese. Noi qui protestiamo – spiegano le giovani studentesse, iscritte all’Università di Macerata – anche per chi in Russia non ha questa possibilità".

re. ma.