Il folklore sbarca in piazza a Treia Oggi l’esibizione de Li Pistacoppi

La piazza di Treia torna ad animarsi di colori e musiche tipiche della tradizione marchigiana con lo spettacolo de Li Pistacoppi. Oggi alle 21 arriva il noto gruppo con danze del folklore marchigiano e maceratese capace di coinvolgere con i colori, le danze, le culture e le tradizioni popolari che racconteranno uno spaccato della storia attraverso la musica. L’iniziativa è uno degli eventi paralleli al festival del Folklore dello Sferisterio di Macerata. È in una occasione come questa che si riesce a manifestare un profondo e originale contenuto culturale trasmettendo messaggi di fratellanza tra popoli. "Prosegue l’estate treiese con un altro appuntamento di richiamo – spiega il sindaco Franco Capponi –. Il gruppo folklorico sarà in piazza a Treia e sono sicuro che saprà trascinare e coinvolgere come sempre attraverso le musiche e le danze della nostra tradizione".