Il fondo librario di "Cappella" presentato con un convegno

Presentazione del fondo librario ‘Brunero Cappella’ questo pomeriggio (alle 17) nella biblioteca comunale Silvio Zavatti di Civitanova. ‘Ciao Bru’ il titolo del convegno a ingresso libero, organizzato per ricordare lo scienziato civitanovese scomparso il 4 agosto 2022 a Berlino a soli 52 anni. I familiari hanno espresso il desiderio di donare al Comune 259 volumi facenti parte della biblioteca personale di Brunero Cappella. Il fondo è composto da libri di scrittori italiani e stranieri, autori di opere che hanno fatto la storia della letteratura mondiale. Brunero Cappella era nato a Civitanova, ma ha vissuto molti anni in Germania a Berlino dove, laureato in fisica, ha svolto l’attività di ricercatore. Pur risiedendo da tempo in Germania, aveva sempre mantenuto vivo il rapporto con Civitanova dove tornava periodicamente a visitare familiari e amici.

E’ proprio per questo motivo che la famiglia ha voluto lasciare i suoi libri alla città che tanto amava. Oggi verrà ricordata la sua figura e la sua vita di fisico, insegnante universitario, ricercatore e autore di numerose pubblicazioni, una grande eredità umana e culturale. "Un bellissimo gesto – commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica, soddisfatto di questo gesto – incarnato ora nel fondo a perenne memoria del nostro concittadino Brunero, che ha portato altissimo il nome della nostra città nel mondo e il cui legame con Civitanova è rimasto sempre forte e solido. A nome mio, dell’amministrazione e della città desidero esprimere apprezzamento e gratitudine nei confronti della famiglia Cappella".

l. c.