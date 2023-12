Il Fondo Vesprini cresce ancora: ecco quattro volumi di architettura

Ci sono anche una illustrazione della biblioteca Zavatti e un lavoro a pennino su Cluana tra le quasi quaranta nuove opere donate al Fondo Vesprini. In totale, ammontano a oltre cento i lavori su architettura, grafica, arte urbana, fotografia e illustrazione che sono stati regalati alla stessa colazione, presente nella sala centrale della biblioteca comunale. Si tratta dei lasciti degli espositori, al termine di ogni edizione di ‘Tabula rasa’, la kermesse estiva organizzata dallo street artist civitanovese Giulio Vesprini su progetti di grafica, architettura e altro. Ma non è tutto. Vesprini è reduce dalla trasferta di Dublino, dove ha curato la mostra fotografica del progetto ‘Vedo a colori’ (la stessa era visibile fino a ieri) all’Irish Architectural Archive ed è proprio da questo luogo che arrivano, per il Fondo, "quattro volumi di architettura – spiega Vesprini –. Quanto alla quarta edizione di Tabula Rasa, daremo spazio alle giovani generazioni ed ecco già tre nuovi libri in dono". L’illustrazione sulla biblioteca è un omaggio al suo architetto, Adalberto Libera. A realizzarla, il romano Alessandro Acciarino, anch’egli architetto. Quello su Cluana, invece "è un lavoro di quattro mesi – chiarisce poi –, tutto fatto a mano, a pennino". L’autore è l’architetto Damiano Boldrini di Genova. "Siamo già al terzo anno di donazioni al Fondo Vesprini – commenta soddisfatto il sindaco Fabrizio Ciarapica – che si alimenta con testi di alto valore. E così viene implementato il fondo già presente in biblioteca, a disposizione di chiunque abbia necessità".

f. r.