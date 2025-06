"Il Forno di Matteo" riparte con Leda

Riapre domani il punto vendita de Il Forno di Matteo in via Crescimbeni, rimasto chiuso al pubblico nel corso delle ultime settimane per permetterne un cambio di proprietà e qualche piccolo lavoro di riammodernamento interno al locale. A rilevare l’attività è stata Enkeleda Gurra, Leda per i clienti, 27enne già dipendente del forno. "Ho lavorato quattro mesi nel punto vendita e avevo avuto già modo di vedere che l’attività andava bene. Per questo, quando ho saputo che Matteo voleva cederlo, ho deciso di rilevare il negozio. Sono fiduciosa perché so che il nostro lavoro è apprezzato da tanti".

Nonostante la novità, nessun cambiamento effettivo per la vendita dei prodotti che caratterizzano l’attività, riforniti sempre dal laboratorio di Matteo Paparelli. Continua Gurra: "Il nome è rimasto lo stesso, così come i prodotti che vendiamo; della pizza continuerò a occuparmi io, mentre per pane e dolci ci penserà Matteo. Nessun cambiamento particolare nemmeno nell’atmosfera del locale: abbiamo fatto qualche lavoro in più legato all’estetica interna".

Una nuova avventura per la stessa Gurra, che passa così dall’essere dipendente a titolare del negozio: "Per me è un grande traguardo personale e un bel cambiamento, che a essere sincera mi mette anche un po’ di ansia – continua Gurra –, ma sono contenta perché la vedo come una nuova avventura. Il lavoro da titolare è diverso rispetto a quello da dipendente, sto già imparando quante cose in più ci siano da pensare e organizzare in prima persona. Essenziale in questo è anche l’aiuto della zia di Matteo, Luisella Latini. Non vedo l’ora di riaprire le porte ai nostri affezionati clienti".

Martina Di Marco