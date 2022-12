Il forno di via Bramante è storia: da 90 anni pane, pizza e pandori

In un periodo segnato dalla chiusura di molte attività, c’è anche chi non si arrende e va avanti. E’ il caso a Porto Recanati dello storico forno di via Bramante, che fu aperto circa 90 anni fa. Proprio nei giorni scorsi sono stati festeggiati i 30 anni da quando il forno, oggi "Nicolini & Vera", è passato in mano all’argentina Adelina Vera (nella foto). Fu lei, nel 1992, a rilevare quell’attività, molto conosciuta in città come il "forno di Coletta", perché fondato 60 anni prima. Ma in questi anni il forno si è sempre più ingrandito: oltre al pane, si sono cimentati nei dolci, panettoni e pandori in primis, senza perdere di vista la tradizione locale, come la pizza al formaggio marchigiana e il pa nociato, antica ricetta che si fa solo a Porto Recanati.