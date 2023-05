"Il fosso di San Giuseppe versa in una situazione di abbandono"

Ha voluto che fosse verbalizzata dalla locale stazione della polizia municipale la sua denuncia sullo stato del Fosso di San Giuseppe e la strada adiacente (Strada Comunale Canepina), in località Chiarino di Recanati, che presentano uno stato di abbandono a cui non si è posto mai rimedio. Il verbale è a firma del medico Emanuele Giorgini residente nella zona incriminata che si riserva, ha dichiarato, "il diritto di richiedere eventuali danni derivanti da un probabile allagamento causato dal problematico efflusso delle acque". Non è la prima volta che il professionista fa delle segnalazioni, non solo al Comune di Recanati ma anche all’Ente di bonifica della zona, ma questa volta, esasperato dalla situazione e sperando di smuovere le acque, l’ha voluta formalizzare anche in prospettiva di un’eventuale azione legale. Segnalazione che erano già partite nel settembre dell’anno scorso in cui aveva evidenziato le criticità delle strade e del fosso. Oggi, con le piogge insistenti, lo stato si è ulteriormente aggravato con la presenza, denuncia Giorgini, "di tronchi ingombranti dentro il fosso che evidenziano tale stato di abbandono, documentati da foto e presenza sul posto della polizia municipale. La strada adiacente al fosso – aggiunge Giorgini – continua a presentare molteplici difficoltà di transito tra fango e buche che sono state più spesso oggetto di articoli sul Resto del Carlino, argomento già a conoscenza del sindaco, ma ancora non risolto adeguatamente".

ast. t.