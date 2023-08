Il fotovoltaico è la speranza di tutti Installati quasi diecimila impianti: boom nei primi tre mesi dell’anno

di Franco Veroli

Sono poco meno di 10mila gli impianti fotovoltaici installati nella provincia di Macerata, 3.211 ogni 100mila abitanti, il valore medio più alto delle Marche (anche se in assoluto il numero maggiore si registra in provincia di Ancona) e decisamente superiore al valore nazionale, che è di 2.249 impianti ogni 100mila abitanti. Non solo. Rispetto al 2022, nel corso dei primi tre mesi di quest’anno in Italia è stato registrato un aumento medio dell’8,5% del numero degli impianti, mentre la nostra provincia ha toccato il +9,5%, in regione un valore secondo solo a quello di Ancona (+9,85%), ma superiore alle altre province (Pesaro Urbino +8,88%, Fermo + 9,07% e Ascoli Piceno + 8,80%).

Il quadro emerge dai dati elaborati e pubblicati da Infodata IlSole24ore che ha attinto ad una indagine della Elmec Solar (azienda varesina che si occupa di progettazione e installazione di infrastrutture per le energie rinnovabili) aggiornata al marzo di quest’anno. Insomma, vuoi per gli incentivi precedenti, vuoi per il superbonus e altri provvedimenti, produciamo sempre più energia dal sole. Quanta? I numeri contenuti nel rapporto del Gse (Gestore servizi energetici) pubblicato quest’anno, ma aggiornati a fine dicembre 2022, dicono che in provincia di Macerata, risultano installati oltre 9mila impianti per una potenza di 340 MW (Megawatt), lo stesso valore della provincia di Ancona, superiore alle altre tre province (Pesaro – Urbino 288, Fermo 120, e Ascoli Piceno 140). Si tratta di numeri significativi, anche se va sottolineato che nelle Marche molti impianti sono a terra (su una superficie di 966 ettari, mediamente poco più di un ettaro per impianto), scelta che è stata spesso oggetto di contestazioni e proteste, visto che, in maniera più funzionale e meno impattante, sostengono i critici possono, essere utilizzate le superfici di capannoni, impianti industriali, ecc. evitando il consumo di suolo e sottraendo importanti terreni all’agricoltura. In numeri assoluti, la provincia con il maggior numero di impianti è quella di Roma, con 50.887, seguita da Brescia ( 45.979) e Treviso (41.303). Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche e Umbria hanno valori medi superiori alla valore nazionale. La crescita del primo trimestre di quest’anno vede nelle prime posizioni le province di Genova (+13,03%), Rieti (+11,92%) e Taranto (+11,13%). In coda alla classifica le province di Lecco (+4,01%), Savona (+6,37%), e Salerno (+ 6,31%).